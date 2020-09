Erzieherausbildung in Vorpommern-Greifswald: Politik will Appell ans Land richten

Vorpommern-Greifswald

Der steigende Bedarf an Erziehern und Pflegekräften im Land ist mittlerweile ein alter Schuh. Dennoch hat sich noch nicht viel geändert, um die Situation grundlegend zu verbessern. Die CDU-Fraktion in Vorpommern-Greifswald will deshalb mit einem Kreistagsbeschluss das Land dazu bewegen, den Bedarf endlich zukunftsfähig auszurichten. Dazu sollen zusätzliche öffentliche Ausbildungskapazitäten geschaffen werden.

Klausurtagung thematisierte Problematik

Yvonne Görs (Die Linke) Quelle: privat

Dieser Alleingang sorgt bei anderen Kommunalpolitikern für reichlich Verwunderung: „Wir sind im Jugendhilfeausschuss des Kreistages schon seit Jahren an dem Erzieherthema dran. In einer Arbeitsgruppe, der unter anderem auch Steffen Göritz von der CDU angehört, wird zurzeit ein Appell an die Landesregierung erarbeitet“, sagt Yvonne Görs von den Linken, Vorsitzende des Fachgremiums.

Bereits 2018 habe es genau zu dieser Problematik eine Klausurtagung gegeben, während der die beiden Erzieherausbildungsstätten im Kreis auch über Sorgen und Nöte sprachen. Dabei handelt es sich um das in Greifswald ansässige Seminar für Kirchlichen Dienst (SKD) in Trägerschaft der Nordkirche und die private Berufsfachschule Greifswald, die in Bandelin Erzieher ausbildet. Beide erfreuen sich großer Resonanz. Das Angebot, so Yvonne Görs, sei zweifelsohne gut. „Allerdings muss in beiden Einrichtungen Schulgeld bezahlt werden. Das ist bei Weitem nicht für jeden Interessenten erschwinglich.“ Beim SKD sind das 1500 Euro pro Schuljahr – und das über drei beziehungsweise vier Jahre. „Deshalb muss es Ziel sein, öffentliche Ausbildungskapazitäten zu schaffen. Und zwar nicht irgendwo, sondern im südlichen Bereich des Landkreises, wo es bislang gar keine Möglichkeit dazu gibt“, sagt Görs.

Ideal sei die kreisliche Berufsschule in Torgelow. Allerdings gebe es dort keinerlei Voraussetzungen, sprich Lehrer für die Ausbildung. „Man müsste den Bereich dort also komplett neu aufbauen, könnte damit aber Jugendliche halten, die jetzt dort ins Brandenburgische abwandern, um Erzieher zu werden“, verdeutlicht Görs.

Verwaltung: Land muss finanzieren

Die Kreisverwaltung hat indes eine andere Auffassung: „Es wäre aus derzeitiger Sicht nur denkbar, für das Regionale Berufliche Bildungszentrum in Greifswald eine Fachschule für Sozialwesen, Fachrichtung Erzieher, zu etablieren, da das RBB am Fachgymnasium auch die Fachrichtung Gesundheit und Soziales anbietet“, heißt es in der Antwort zu einer Kleinen Anfrage der SPD-Fraktion vom 1. September an den Landkreis.

Entscheidend dafür sei jedoch zusätzliches Ausbildungspersonal, das wiederum vom Land MV zu finanzieren sei. Grundsätzlich sei der Kreis verpflichtet, die Einrichtung eines Bildungsganges beim Land zu beantragen.

Änderungsantrag zum CDU-Vorschlag

Erik von Malottki (SPD) Quelle: SPD Greifswald

Das sieht Kreisbildungsausschussvorsitzender Erik von Malottki ( SPD) anders. Er ist Verfasser der Kleinen Anfrage, zugleich Mitglied der Arbeitsgruppe und nun ebenfalls überrascht, dass die CDU jetzt ausschert und im Alleingang etwas wuppen möchte. „Die Idee war, dass wir einen gemeinsamen Appell ans Land richten“, bestätigt er Görs Äußerungen.

Ungeachtet dessen habe es der Landkreis selbst in der Hand, für Veränderungen zu sorgen. „Erforderlich ist dafür eine Änderung des Schulentwicklungsplanes“, sagt von Malottki. Daher werde er zum CDU-Antrag einen Änderungsantrag einbringen, um genau dies auf den Weg zu bringen. Er hoffe, dass der Kreisbildungsausschuss am heutigen Mittwoch und der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag sich zu diesen Themen mit großen Mehrheiten positionieren.

Von Petra Hase