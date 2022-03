Behrenhoff

Auch dank seines schönen Parks, der reich ausgestatteten Kirche und schmucker Häuser ist das frühere Gutsdorf ein beliebter Wohnort, die Gemeinde Behrenhoff konnte seine Einwohnerzahl nach der Wende verdoppeln. Heute leben rund 850 Bürger in den Ortsteilen Behrenhoff, Busdorf, Müssow, Kammin, Neu Dargelin, Stresow und Stresow-Siedlung. Vor der Coronakrise war Behrenhoff unter anderem wegen des Parkfestes, des Himmelfahrtevents und des Oktoberfests als Partydorf bekannt.

Wahrzeichen von Behrenhoff ist das Bärentor. Dieser Bär trägt das Wappen der Behren. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Bürgermeister Karsten Birnbaum über die Situation in der Gemeinde und darüber, wann wieder gefeiert wird.

Haben Sie schon einen Partytermin?

Ja, es muss wieder losgehen. Unsere Tannenbäume warten auch noch darauf, verbrannt zu werden. Ich hoffe, dass das Mitte März möglich ist. Der Kulturausschuss hat gerade getagt. Wir haben als Termin fürs Parkfest den 28. Mai, festgelegt. Auch zum Herrentag soll Behrenhoff wieder ein Anziehungspunkt für die ganze Familie sein. Wie in den letzten Jahren erwarten wir wieder jede Menge Kutschen, Motorräder, Fahrräder und Wanderer im Kulturpark. Immerhin konnten wir 2021 noch Halloween feiern, wir haben im Ausschuss jetzt Preise fürs beste Kostüm und den schönsten Kürbis vergeben. Die Veröffentlichung hierzu erfolgt an den Aushängen in der Gemeinde.

Sie sind Feuerwehrmann und werben als Bürgermeister aktiv um Mitglieder. Mit Erfolg?

Wie überall an kann nie genug freiwillige Helfer in der Ortsfeuerwehr haben. Auch wir sind ständig am Baggern und Werben. Man muss sagen, auch bei unserer Feuerwehr verzeichnet sich eine sehr positive Entwicklung. Sehr erfreulich ist, dass wir jetzt acht Mitglieder in der Kinderfeuerwehr haben.

Graffiti werben für die Feuerwehr Quelle: Eckhard Oberdörfer

Zu wie vielen Einsätzen musste die Feuerwehr in den drei Sturmwochen ausrücken?

Es waren 18, mit zum Teil erheblichen Schäden. Im Park waren Eichen, Eschen und Buchen betroffen. Besonders schlimm ist es, dass sechs stattliche Linden in der Stresower Allee umgefallen sind. Wir kaufen fürs Nachpflanzen 20 neue Bäume von der Baumschule Klein Zetelvitz, die ja Mitte des Jahres geschlossen wird. Daher bekommen wir die Bäume sehr günstig. Wir wollen unseren traditionellen Parktag am 19. März zum Aufräumen und Pflanzen nutzen. Helfende Hände sind übrigens gern gesehen.

Die Auswirkungen des Sturms sind deutlich sichtbar. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Als Bürgermeister haben Sie Ihr Büro im erst sieben Jahre alten Feuerwehrhaus. Aber die Fassade weist starke Schäden auf. Konnten Sie in den seit Langem laufenden Verhandlungen mit der Firma etwas erreichen?

Ja, es gibt einen Vergleich. Im April wird das Haus eingerüstet und bekommt eine komplett neue Fassade.

In der Gemeinde Dersekow können sich alle, die es möchten, Hausanschlüsse für schnelles Internet legen lassen. Ist das in Behrenhoff auch so?

Die Tiefbauarbeiten haben in fast allen Ortsteilen begonnen. Wir haben eine angenehme Zusammenarbeit mit den Landwerken, die bei uns tätig sind.

Neben der Pflegelandschaft wird gebaut. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Neben der Pflegelandschaft Behrenhoff hinter dem historischen Pfarrhaus werden derzeit neue Wohngebäude durch einen Investor errichtet. Ora Cura will seine Pflegelandschaft vergrößern. Aber es gab Probleme mit der ausreichenden Wasserversorgung für den Neubau. Sind die Probleme behoben?

Das ist Sache der Versorger. Ich denke, es dauert noch fünf bis acht Jahre, bis die Wasserversorgung einem entsprechenden Standard gerecht wird.

Das Löschwasser reicht auch nicht …

Erfreulicherweise lässt Ora Cura einen Löschwassertank mit 100 000 Liter Fassungsvermögen eingraben. Überhaupt sind unsere Unternehmer sehr kooperativ. In Stresow Siedlung vergrößert sich die Firma Schmidt & Thürmer und hat ebenfalls auf Anraten der Gemeinde und Feuerwehr einen Löschwassertank für 100 000 Liter Löschwassertank angelegt und zusätzlich noch eine Extra-Zufahrt für die Feuerwehr realisiert.

Damit ist Behrenhoff bei der Bereitstellung von Löschwasser ein großes Stück weiter?

Ja, wir haben als Gemeinde zwei bewilligte Anträge für die Errichtung von Löschwasserbrunnen in der Tasche. Geplant sind diese in Behrenhoff und Kammin. Übrigens sind auch Förderanträge für den Bau von Sirenen gestellt, auch wenn das Programm stark überzeichnet ist.

Gebäude der Lernbehindertenschule Quelle: Eckhard Oberdörfer

Ein Dauerbrenner ist die Zukunft des Gebäudes der Lernbehindertenschule. Die Einrichtung soll nach Loitz ziehen. Was wird aus den Häusern?

Der Mietvertrag wurde bis Februar 2023 verlängert. Ich vermute, dass das nicht die letzte Verlängerung war. Was das Gebäude betrifft, hoffe ich auf einen Investor, der eventuell genau so ein Gebäude sucht.

Alternativ bleibt wohl nichts anderes als Abriss und die Schaffung von Grundstücken für Eigenheime. Die Sporthalle möchte die Gemeinde aber auf jeden Fall behalten. So ein Gebäude ist ja „Goldstaub“.

Und wie steht es um die Ortsdurchfahrt? Die scheint immer schlechter zu werden.

Sie ist wie jedes Jahr nach der Frostperiode eine Zumutung, es finden die üblichen Ausbesserungsarbeiten statt. Der Buschfunk will wissen, dass die Sanierung der Kreisstraße nächstes Jahr erfolgt. Aber das heißt es gefühlt jedes Jahr.

Ein neues Wohngebiet über dem Eigenbedarf darf Behrenhoff nicht entwickeln, weil es kein direkter Nachbar Greifswalds ist. Gibt es denn noch Baulücken?

Wenige, beispielsweise in Busdorf. Das Interesse ist riesig, das hat man wieder bei der Ausschreibung dreier Grundstücke in Müssow, die die Gemeinde erschlossen hat, gemerkt. Die Erwerber sind junge Familien. Ich freue mich besonders, dass die Eltern Mitglieder der Feuerwehr werden wollen.

Die Gemeinde kämpft gegen den beabsichtigten Bau von Riesenwindrädern in ihrer Gemeinde. Bei der Solarenergie ist der Gemeinderat aber aufgeschlossen. Die Planungen sind weit fortgeschritten oder?

Bis zu 241 Meter hohe Windräder sind keine Option für uns als Gemeinde. Wir haben uns mit guten Gründen gegen diese Planungen ausgesprochen und warten nun auf die Entscheidung der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes.

Dem Bau einer geplanten Solaranlage steht die Gemeinde positiv gegenüber. Die Unterlagen für den Bebauungsplan werden jetzt ausgelegt. Das Unternehmen hat uns einen Anteil an den Erträgen je Kilowattstunde zugesagt. Ich hoffe, dass der Investor die Gemeinde auch darüber hinaus unterstützt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Eckhard Oberdörfer