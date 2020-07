Dieser Sommer fühlt sich für mich ein bisschen an wie Sekt ohne Kohlensäure. Nicht nur, dass ich in diesem Jahr die mediterrane Wärme vermisse, bei der man ohne Jacke bis Mitternacht im Freien sitzen kann. Es sind vor allem die typischen Sommerveranstaltungen: Gartenmärkte, Festspiel-Konzerte oder auch die Open-Airs unseres Theaters Vorpommern. Wie ging mir das Herz auf, als vor kurzem die ersten Theater-Flyer für die neue Spielzeit in unserer Redaktion eintrafen. Der Spielplan ist zwar noch recht ausgedünnt, aber es gibt ihn! Nach dem abrupten Spielzeitende im März soll es in nicht einmal einem Monat losgehen. Am 8. August startet das Theater mit dem Open-Air-Tanzprojekt Grenz.Land vor dem Pommernschen Landesmuseum – übrigens mit freiem Eintritt. Drei Tage später folgt das 1. Philharmonische Konzert, am 22. August dann mit Büchners Woyzeck die erste Schauspielpremiere. Kultur ist Essen für die Seele – das ist mir in diesem Sommer besonders bewusst geworden. Ich freue mich auf den August. Es wird ein Festmahl.

Von Martina Rathke