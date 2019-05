Wrangelsburg

Spektakulärer Protest gegen den Bau der Gaspipeline Eugal: Unter dem Motto „Nord Stream 2 verstopfen“ hatten sich Umweltaktivisten für etwa zehn Stunden in einem Rohr der Erdgas-Pipeline Eugal verschanzt. Drei Protestler krochen am frühen Donnerstagmorgen auf einer Baustelle bei Wrangelsburg in das Pipelinerohr, um die Bauarbeiten zu stoppen. Drei weitere Mitglieder der Klimagruppe „Climate Justice Greifswald“ empfingen wenig später mit einem am Zaun befestigten Banner die überraschten Bauarbeiter, die eigentlich an diesem Morgen die Schneid- und Schweißarbeiten an der Pipeline fortsetzen wollten. „Die Eugal ist wie die Nord Stream 2 ein klimaschädliches Projekt, durch die der Verbrauch fossiler Brennstoffe über einen Zeitraum von 50 Jahren manifestiert wird“, begründete Sprecher Luca Kruczynski den Protest.

Der Pipelinebauer Gascade unterbrach nach dem morgendlichen Überraschungscoup die Bauarbeiten. Die Arbeiter wurden frühzeitig in das verlängerte Wochenende geschickt. „Ihr wollt die Atomkraft und Kohle abschaffen und jetzt das Gas. Wovon wollt ihr denn leben?“, fragte ein Bauarbeiter aus Sachsen die Protestler. Ziel des Unternehmens war es, die Aktion friedlich und schnell zu beenden. „Wir wollen nicht, dass die Lage eskaliert und Menschen gefährdet werden“, sagte Bauleiter Sascha Kirmße. Wie er den Protest finde? „Die Eugal ist rechtskräftig planfestgestellt.“ Für das Unternehmen war es das erste Mal, dass Bauarbeiten auf diese Weise gestoppt wurden.

Nach Angaben von Kirmße handelte es sich bei dem besetzten Rohr um einen etwa einen Kilometer langen verschweißten Pipelineabschnitt. Um eine bessere Luftzirkulation im Rohr zu gewährleisten, sei am anderen Rohrende der Verschlussdeckel entfernt und ein Lüfter montiert worden. Zudem sei den Aktivisten ein Sauerstoffmessgerät übergeben worden. Wie weit die Aktivisten in das Rohr gekrochen sind, ließen die drei Protestler, die an der Baustelle mit Polizei und Medien sprachen, offen. Sie kommunizierten über Handy mit den Umweltaktivisten im Rohr. Langeweile hätten die Kollegen im Rohr nicht, sagte Kruczynski. „Sie haben Bücher zum Lesen.“

Die etwas drei Milliarden Euro teure Erdgasleitung Eugal soll als Festlandleitung das russische Erdgas aus der Ostseepipeline Nord Stream 2 von Lubmin bis an die tschechische Grenze transportieren. Bereits Ende 2019 will das Unternehmen Gascade, ein Gemeinschaftsunternehmen der Energiekonzerne BASF und Gazprom. den ersten Leitungsstrang der Eugal in Betrieb nehmen. Ob dann allerdings Gas durch die Röhre fließt, ist unsicher. Denn für die Nord Stream 2 fehlt noch die Baugenehmigung aus Dänemark.

Für die Polizei stand zunächst die Sorge um die Gesundheit der Umweltschützer im Vordergrund. „Oberste Priorität hat, dass den Menschen im Rohr nichts passiert“, sagte der Polizei-Beamte Andreas Pantermehl. Er wies auch die Protestler auf die möglichen Gefahren hin. „Das könnte lebensgefährlich werden... Wir haben keine Lust, dass euer gutes Anliegen zum tragischen Fall wird“, informierte er die Umweltschützer über die Risiken. Insgesamt waren 15 Beamte im Einsatz.

Die Aktion wurde am Nachmittag friedlich beendet. Das Unternehmen Gascade hatte den Besetzern bei einem friedlichen Abzug versichert, keine juristischen Schritte gegen sie einleiten zu wollen. „Wir sind froh, dass die Betroffenen auf das Angebot eingegangen sind“, sagte Gascade-Sprecher Reemt Bernert. Die Versammlungsbehörde hatte den Protestlern zudem ein Ultimatum gestellt und dieses verlängert, nachdem die Besetzer um Aufschub gebeten hätten, weil sie im Rohr noch aufräumen wollten, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Umweltaktivisten sprachen dennoch von einer erfolgreichen Aktion. „Wir haben mit unserer politischen Blockade die Bauarbeiten stoppen und damit ein Zeichen gegen durch Erdgas verursachte Klimaschäden setzen können“, sagte Kruczynski. Eigentlich hatten sich die Protestler auf eine längerfristige Aktion eingestellt und sich mit Lebensmitteln und warmer Kleidung ausgerüstet. „Wir haben alles erreicht, was wir wollten.“, so der Klimaaktivist. Deshalb wäre es nicht wert gewesen, rechtliche Konsequenzen zu riskieren.

Der Pipelinebauer Gascade will als Konsequenz aus der Aktion nun prüfen, ob bestimmte Baustellen besser gesichert werden, sagte Bernert. „Eine Sicherung ist aber grundsätzlich schwierig, weil ein Bauzaun kein signifikantes Hindernis darstellt.“

Martina Rathke und Christopher Gottschalk