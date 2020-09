Ex-AfD-Mann Manthei führt CDU-Gemeindeverband

Greifswald

Ein Jahr vor der Landtagswahl stellen sich die Christdemokraten im Umland von Greifswald mit der Gründung eines Gemeindeverbandes neu auf. Er umfasst das komplette Amt Landhagen mit den Gemeinden Behrenhoff, Dargelin, Dersekow, Hinrichshagen, Levenhagen, Mesekenhagen, Neuenkirchen, Wackerow und Weitenhagen.

Vorsitzender des etwa 30 Mitglieder umfassenden Verbandes ist der Landtagsabgeordnete Matthias Manthei aus Wackerow, der 2016 noch für die AfD in den Landtag eingezogen war, dann aber ein Jahr später Fraktion und Partei wegen des zunehmenden Rechtskurses verließ. Seit 2019 gehört Manthei der CDU-Fraktion in Landtag und Kreistag an und trat der Partei bei. Wie Manthei sagte, will er im Wahlkreis 29 bei der kommenden Wahl nun auch für die CDU in den Landtag einziehen. Die Entscheidung über die Nominierung soll am Montag fallen.

Mit der Gründung eines Gemeindeverbandes will die Partei Strukturen schaffen, um sich wieder stärker in den Gemeinden zu verankern, in denen zunehmend Wählergemeinschaften dominieren.„Im Amtsbereich stellen wir mit 20 Gemeindevertretern mit Abstand aber die stärkste parteipolitische Kraft“, so der Jurist. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindeverbandes wurde Thomas Wellendorf aus Hinrichshagen gewählt. Den Vorstand komplettieren als Kassenwärtin Karola Diedrich ( Hinrichshagen), als Beisitzer Roland Wenk ( Wackerow), Uwe Brandt ( Weitenhagen) und Thomas Putzar ( Dersekow) sowie als Mitgliederbeauftragter Rene Tobschall ( Dersekow).

Von M.R.