Ex-Minister Diestel zu Gast in Zinnowitz

Zinnowitz/Zislow

Die wegen Corona modifizierte Sommer-Veranstaltungsreihe der Vorpommerschen Landesbühne beginnt mit einem kleinen politischen Paukenschlag. Der letzte DDR-Innenminister, DSU- und CDU-Politiker, erfolgreiche Promi-Anwalt und forsche Streiter für die Rechte der Ostdeutschen in der vereinten Republik, Dr. Peter-Michael Diestel, kommt in die Zinnowitzer Kirche.

Dort stellt er sein aktuelles Buch vor „In der DDR war ich glücklich. Trotzdem kämpfe ich für die Einheit“. Damit mischt sich der inzwischen in Zislow, an der Mecklenburgischen Seenplatte lebende 69-Jährige seit vergangenem Herbst erneut und unüberhörbar in den heftigen politischen Disput um die den Ostdeutschen zugeordnete Rolle in der vereinten Bundesrepublik ein. Dass seine Gedanken und Thesen auf ein interessiertes Publikum stoßen, dürfte allein der Umstand verdeutlichen, dass es Diestel mit seinen Rückblicken bis in die „Spiegel“-Bestsellerliste geschafft hat.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Anprangern der Ausgrenzung der Ostdeutschen

Die deutsche Einheit und was dazu, bei aller Freude über das Erreichte, an „Verlogenheit, Falschheit und unhistorischer Betrachtung“ bis heute gedacht, gesagt und getan wurde und wird, treibt den passionierten Jäger, leidenschaftlichen Rotweinkenner und – man erinnere sich – von 1994 bis 1997 „schönsten Präsidenten“ des FC Hansa Rostock bis heute um. „Die Zeit“ hatte ihn kürzlich als unverdrossenen Verteidiger des Ostens definiert.

Weitere OZ+ Artikel

Und tatsächlich wird er nicht müde, gegen die unübersehbare Ausgrenzung der Sachsen und Thüringer, Anhaltiner und Mecklenburger sowie Vorpommern aufzubegehren. Nirgendwo an den Schaltstellen der Macht stünden jene ehemaligen Deutschen, die in der DDR groß geworden sind und sozialisiert wurden. „ Bundeskanzlerin Merkel und Ex-Bundespräsident Gauck sind da lediglich Feigenblätter, hinter denen sich eine gravierende politische Fehlleistung verbirgt“, moniert Diestel. Es gebe in den Neuen Bundesländern weder einen Uni-Ost-Rektor, noch säßen an den wichtigen Schalthebeln der Justiz, in den Vorständen der Unternehmen und in den Reihen der Generäle Leute von hier.

Distel sucht den Meinungsstreit

Dieser Umstand sei nicht nur verfassungswidrig, sondern zugleich die umfassendste und flächendeckendste landsmannschaftliche Ausgrenzung eines Bevölkerungsteiles in der jüngeren Geschichte Deutschlands. Und Diestels Schlussfolgerung lässt aufhorchen: „Wenn das so weitergeht, diese Missverhältnisse anhalten, werden die fünf neuen Bundesländer diese Republik ins Wanken bringen.“ Denn sie sei nicht so stark, wie gelegentlich unterstellt. Rums! Das sitzt.

Und: Die Behandlung der Ossis als Deutsche zweiter Wahl tauge nur dazu, irrationale politische Kräfte weiter zu stärken. Die Wahlergebnisse der AfD lassen grüßen. Man darf gespannt sein, wie Usedomer und Urlauber dazu stehen. Denn Diestel sucht den Meinungsstreit.

Lesung mit Peter-Michael Diestel am Montag, dem 22. Juni, ab 19.30 Uhr in der Zinnowitzer Kirche; Tickets vorab unter Telefon 039 71 / 26 888 00 sowie Restkarten an der Abendkasse

Lesen Sie auch:

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Von Steffen Adler