Greifswald

Wut, Trauer, Enttäuschung, Fassungslosigkeit und immer wieder die große Frage, ob der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sinnlos war: Seitdem die Taliban die afghanischen Provinzen und zuletzt die Hauptstadt Kabul in einem atemberaubenden Tempo erobert haben, kann Alexander Krüger aus Greifswald schlecht schlafen. „Es kommen so viele Dinge wieder hoch. Ich schlafe megaunruhig.“

Seit dem Wochenende legt der 44-jährige Hauptfeldwebel a. D. sein Handy nur noch selten aus der Hand. Er schaut auf die Nachrichten, hält Kontakt zu früheren Kameraden, mit denen er 2012 in Masar-e Sharif diente. Und er ist fassungslos angesichts der dramatischen Bilder am Flughafen von Kabul. „Wie verzweifelt müssen die Menschen sein, dass sie sich an startende Flugzeuge klammern, um vor den Taliban zu fliehen?“ Eine Antwort auf die unfassbaren Ereignisse findet Krüger nicht.

„Welchen Sinn macht es?“

Auszug aus dem Afghanistan-Tagebuch von Alexander Krüger Quelle: Alexander Krüger

Am Montag holte der Greifswalder, der 2017 als Berufssoldat aus der Bundeswehr ausschied, sein Afghanistan-Tagebuch nach Jahren aus der Schublade. Dinge, die er psychologisch längst verarbeitet glaubte, kommen seitdem wieder hoch. Er erinnert sich an den schwedischen Kameraden, der bei einem Anschlag beide Beine, Hände und das Augenlicht verlor. „Ich stelle mir jetzt die Frage, welchen Sinn es macht, dass dieser Mensch ein Krüppel ist.“ Krüger findet keine Antwort.

„Die Familien zu Hause sind in einer passiven Situation“

Als er im Februar 2012 als Berufssoldat nach Afghanistan ging, um im 28./29. deutschen Einsatzkontingent in Masar-e Sharif zu arbeiten, ließ er Frau und zwei Kinder in Deutschland zurück. Die Angst seiner Familie um ihn sei groß gewesen. “Als Soldat bist du geschult und weißt, was zu tun ist. Angst um mich hatte ich in dem Einsatz nicht. Die Familien zu Hause sind dagegen in einer passiven und hilflosen Situation.“

Doch Krüger war überzeugt, dennoch das Richtige zu tun. „Wir wollten Demokratie nach Afghanistan bringen.“ Mädchen und Frauen den Zugang zu Bildung ermöglichen, Strukturen aufbauen, die der Zivilbevölkerung ein Leben ohne Angst und Terror garantieren.

„Uns ging es darum, Demokratie ins Land zu tragen“

Wenn Joe Biden jetzt behaupte, dass es nur um den Kampf gegen den Terror gegangen sei, mache ihn das wütend. „Nein, mein Verständnis war ein anderes. Uns ging es darum, Demokratie in das Land zu tragen.“ Die Stimme Krügers wird laut.

Dass die Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen wieder die Herrschaft erlangen würden, sei absehbar gewesen. „Der Abzug war ein Fehler. Was jetzt in Afghanistan passiert, ist eine Katastrophe“, resümiert Krüger. „Wir hätten viel mehr Zeit gebraucht. Zwanzig Jahre reichen nicht aus, um stabile demokratische Strukturen aufzubauen.“ Der Westen müsse sich fragen, ob beim Einsatz zu wenig auf die Stammesstrukturen und ethnische Besonderheiten geachtet wurde.

Fehleinschätzung müsse aufgearbeitet werden

Inzwischen hat die Bundesregierung eingeräumt, die schnelle Eskalation der Lage nicht erkannt zu haben. Krüger fragt sich, wie diese Fehleinschätzung zustande kam, die nun – davon ist er überzeugt – vielen Menschen, die sich für ein demokratisches Afghanistan einsetzten, das Leben kosten wird.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Lageberichten nicht einmal darauf hingewiesen wurde, dass dieser schnelle Rückzug sehr schnell ein Problem werden kann.“ Unter seinen ehemaligen Kameraden sei diese Option immer wieder erörtert worden. „Wie die Politik versucht, jetzt Ausreden zu finden, um die Fehleinschätzung zu erklären, macht mich fassungslos.“

Auf Pilgertour auch die Bundeswehrzeit verarbeiten

Im Herbst will Krüger pilgern – drei Wochen nach Santiago de Compostela, von dort weiter nach Kap Finisterre, das im Mittelalter als Ende der Welt galt. Die Pilgertour hatte er vor Monaten geplant, um auch seine Bundeswehrzeit zu verarbeiten. „Vielleicht finde ich auf diesem Weg auch eine Antwort auf die Frage, welchen Sinn unser Afghanistan-Einsatz hatte.“

Seine Hoffnung liegt auf der jungen Generation, die die Freiheiten einer demokratischen Gesellschaft erleben konnte – wenn auch nur für wenige Jahre.

Von Martina Rathke