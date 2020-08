Papendorf

Milchbauern in Mecklenburg-Vorpommern sehen sich durch anhaltend niedrige Preise in ihrer Existenz bedroht. Derzeit werde pro Kilogramm Milch ein Preis von deutlich unter 30 Cent gezahlt, sagte der Sprecher des Landesverbands der Deutschen Milchviehhalter, Georg Maas, am Dienstag in Papendorf bei Rostock. Notwendig seien aber mindestens 35 Cent pro Kilogramm. Die Bauern rutschten von einer Krise in die andere. Es gebe kaum eine Chance, Luft zu holen. Einer der Gründe der seit Jahren dauernden Krise sei, dass es keine festen Abnahmepreise für die Milch gebe.

Klaus-Dieter Augustin, Milchbauer auf dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, warnt davor, dass die bäuerlichen Strukturen verloren gingen. Eine Folge sei, dass die Betriebe immer größer werden. Eine der möglichen Lösungen sei, dass die Milchbauern sich zusammenschließen und direkt auf dem Markt aktiv werden. Dann könnten die Milchmengen dem Markt angepasst produziert und vermarktet werden.

Von dpa