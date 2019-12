Greifswald

Eldena wird vor allem durch eine große Zahl von Eigenheimen geprägt, nach der Wende wuchs der dank seiner Nähe zum Wasser und dem Elisenhain sehr beliebte Stadtteil bis an den Wald heran. Moderne Mehrfamilienhäuser sind selten. Das ändert sich gerade. An der Hainstraße wurde jetzt Richtfest für solch einen Bau gefeiert. 14 Wohnungen entstehen hier. Es sind vergleichsweise große Wohnungen mit drei bis vier Wohnräumen und 95 bis 150 Quadratmeter.

3,5 Millionen Euro werden investiert

Der Name des Haues greift die Nähe zum Elisenhain auf. „Meine Mutter heißt Christiane, darum Christianenhain“, sagt Investor Jörn Wilhelmus, der in Eldena baut. Er ist Geschäftsführer der W Projekt Grundstücks & Vermögensverwaltung GmbH im niedersächsischen Damme. „Wir investieren etwa 3,5 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist im Juni nächsten Jahres geplant.“ Ein Stellplatzproblem gibt es nicht, da eine Tiefgarage gebaut wird. Wer in den oberen Etagen wohnt, kann Fahrstuhl oder Treppe nutzen.

Klinker, Putz und Glas prägen eine abwechslungsreiche Fassade mit Balkonen und im Erdgeschoss Terrasse. Architektin ist Milica Caksiran-Glavac, in Greifswald bestens durch eine ganze Reihe von Sanierungen, aber auch Neubauten wie die Wohnpassage Süd in der Hans-Beimler-Straße und den Wachsmannhof in der Pfarrer-Wachsmann-Straße bekannt.

Investor stammt aus der Hansestadt

Jörn Wilhelmus ist in Greifswald kein Unbekannter. Er wurde in der Hansestadt geboren, sein Vater ist Geschichtsprofessor im Ruhestand. Auch als Investor hat er sich schon in Greifswald betätigt, ist außerdem vor allem in Berlin aktiv. Ob die Hauptstadt oder die Kreisstadt am Bodden besser ist? „Beide Städte kann man nicht vergleichen“, sagt Wihelmus. „Jede Stadt hat ihre Besonderheiten.“

Jörn Wilhelmus ist auch im B-Plan 55 aktiv

Wilhelmus will auch weiter in Greifswald aktiv werden, und zwar an ganz herausragender Stelle. „Wir haben etwa 5000 Quadratmeter im Bebauungsplangebiet 55 von der UTB Projektentwicklungsgesellschaft an der Hafenstraße erworben“, erzählt der Geschäftsführer. Das Grundstück befinde sich an der Straße An den Wurthen. Jörn Wilhelmus ist Mitglied der Steuerungsgruppe zum B-Plan 55, in der unter anderem auch die Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) und die Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG) vertreten sind. Er will An den Wurthen etwa 50 Wohnungen, davon etwa die Hälfte zum Verkauf, die andere Hälfte zur Miete für den freien Markt bauen.

Geschichtsträchtiger Boden

Das neue Mietshaus an der Hainstraße befindet sich übrigens auf sehr geschichtsträchtigem Boden. Der Vorgänger wurde als Wohnhaus für die berühmte Staats- und Landwirtschaftliche Akademie Eldena im 19. Jahrhundert errichtet. Ein baugleiches Gebäude steht daneben.

Das Institutsgebäude war mit einer Geschichte verknüpft, die Grundlagen für ein heutiges Aushängeschild der Greifswalder Unimedizin, die Community Medicine mit der SHIP-Studie (SHIP-Study of Health in Pomerania) legte. Diesen Schwerpunkt empfahl der Wissenschaftsrat 1992 bei der Evaluierung Greifswalds.

Grundlagen für erfolgreiche Community Medicine

Ab 1961 bis 1964 gab es einen eigenständigen Lehrstuhl für Hygiene, dann für Sozialhygiene und Hygiene auf dem Lande, in dem Gebäude in der Eldenaer Hainstraße. Erster Leiter wurde Prof. Herbert Knabe (1918 bis 2009), der schon 1951 mit dem Titel „Verdienter Arzt des Volkes“ geehrt wurde. Knabe habilitierte sich zum Thema „Lebensverhältnisse und Gesundheitszustand der Landbevölkerung“ und wurde 1961 Inhaber des Lehrstuhls „Hygiene auf dem Lande“ in Greifswald bis zum Ruhestand 1983.

„Das besondere wissenschaftliche Verdienst von Herbert Knabe liegt im ständigen Bestreben, sozialmedizinische Erkenntnisse praxiswirksam werden zu lassen“, schrieb Prof. Hans-Joachim Hannich aus Anlass seines 85. Geburtstages. Die von ihm betreuten 72 Doktoranden und 14 Habilitanden waren überwiegend Allgemeinmediziner. Noch heute betreue er ehrenamtlich einen Studentenzirkel „Community Medicine und hausärztliche Betreuung“ an der Uni, so Hannich 2003. „Das von ihm initiierte ,Hausbesuchsprogramm‘ für Community Medicine war beispielhaft.“

Jörn Wilhelmus investiert mit Gesellschaftern in der Eldenaer Hainstraße Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer