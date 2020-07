Lange wurde um die Kreisel-Kunst an der Lomonossowallee in Greifswald gestritten. Julia Kausch gewann die Ausschreibung, die „Heimkehr“ ist ihr erster öffentlicher Auftrag. Die OZ besuchte die Künstlerin in ihrer Werkstatt und warf exklusiv einen Blick auf das Kunstwerk, das im November als Bronzeguss aufgestellt werden soll.