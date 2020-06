Exot im Ryck: Greifswalderin sichtet Schildkröte

Greifswald

Kristin Höchel traute ihren Augen nicht, als sie am Sonntag mit ihrem Hund am Ryck spazieren ging. In Höhe des Neuen Friedhofs an der Eisenbahnbrücke ließ sie ihren Vierbeiner im Wasser baden und blickte über den Fluss. Was sie nahe der gegenüberliegenden Schilfkante auf einem im Wasser schwimmenden Balken entdeckte, ließ ihr den Atem stocken.

„Ich war mir anfangs nicht sicher, ob es ein Stück Metall oder Holz ist, aber dann hat sich der Kopf bewegt.“ Ein gelb-schwarzer Kopf, eine gelbe Unterseite, ein braun-grauer Panzer, so groß wie ein großer Pasta-Teller: Kristin Höchel googelte und stellte fest, dass es sich bei dem ungewöhnlichen Gesellen um eine ursprünglich in Florida beheimatete Gelbwangen-Schmuckschildkröte handeln müsse und informierte die Tierrettung Greifswald. „Ich bin oft hier an der Stelle. Aber so etwas habe ich noch nicht gesehen.“

Tier offenbar ausgesetzt

Während andere Spaziergänger ebenfalls über den Exoten staunten, ließ sich das Tier davon nicht beeindrucken und wärmte sich seelenruhig auf dem im Ryck schwimmenden Holzstück in der Sonne. Wenig später rückte Anja Hübner von der Tierrettung an.

„Ganz selten sammeln wir Schildkröten ein“, so die Tierschützerin, die sich eher um ausgesetzte Katzen, verletzte Rehkitze oder Vögel kümmert. Anja Hübner geht – wie Finderin Kristin Höchel – davon aus, dass die Wasserschildkröte ausgesetzt sein muss. Sie hält es für wahrscheinlich, dass sich der Besitzer überfordert fühlte.

Rettungsaktion gescheitert

„Die Leute schaffen sich die Schildkröten an, wenn sie nicht einmal handtellergroß sind, dann fangen sie an zu beißen, werden krank und kosten Geld“, so Hübner. Oft sei es pure Verzweiflung, die die Leute dann dazu bewege, die Tiere auszusetzen.

Ihr Fazit: „Exotenhaltung ist nicht besonders empfehlenswert, weil es einen hohen Aufwand, eine große Verantwortung und hohe Kosten mit sich bringt.“ Doch was passiert mit „Schildi“ im Ryck? Anja Hübner organisierte per Handy eine Rettungsaktion. Doch in dem Moment, als ein Tierschützer mit einem Kescher ins Wasser stieg, gleitete die Schildkröte ins Wasser ab und entschwand im Ryck.

Auf der Spitze des V-förmigen Holzstückes hat sich die Gelbwangen-Schmuckschildkröte über Stunden gesonnt, bevor sie ins Wasser entschwand. Quelle: Martina Rathke

„ Exoten bilden schon Populationen an der Peene “

Dass die Rettung des Exoten scheiterte, sieht Frank Tetzlaff, Cheftierpfleger im Greifswalder Tierpark, eher gelassen. „Schmuckschildkröten sind in freier Wildbahn in Norddeutschland überlebens-, aber nicht fortpflanzungsfähig.“

Weil sie keine Nachkommen produzieren, würden sie keine Gefahr für einheimische Arten, so Tetzlaff. Auch der Schildkröte drohe keine Gefahr, sie könne den norddeutschen Winter überleben. „Es gibt inzwischen sogar Populationen von Schmuckschildkröten an der Peene.“

Halter überfordert

Was allerdings auch Tetzlaff besorgt, ist der gedankenlose Kauf der Tiere. Die etwa vier Zentimeter großen Jungtiere würden unter anderem in Polen angeboten und dann zu Hause in Wasserbecken gehalten. „Anfangs finden die Leute die Tiere noch niedlich, doch wenn sie dann wachsen, die Pflanzen im Aquarium oder auch die Fische anfressen, werden sie zum Problem.“

Die Tiere würden dann „entsorgt“, indem sie in der freien Wildbahn oder auch im Teich im Tierparkgelände ausgesetzt werden. „Unsere Population von Rotwangen- und Gelbwangen-Schmuckschildkröten ist auch auf diese Art von etwa 10 auf 15 Tiere angewachsen“, so der Cheftierpfleger.

Heimische Art vom Aussterben bedroht

Die Gelbwangen-Schmuckschildkröten sind in Nordamerika, vor allem in Florida, heimisch. Sie können bis zu 40 Jahre alt werden. „Wer sich eine Schildkröte zulegt, verbringt mit ihr sein halbes Leben“, sagt Anja Hübner. Der Kauf solle deshalb wohlüberlegt sein. Heimisch ist in unseren Regionen die Europäische Sumpfschildkröte, die laut Tetzlaff auch an der Peene nachgewiesen worden war. „Inzwischen gilt sie aber vom Aussterben bedroht.“

Von Martina Rathke