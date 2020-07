Explosionsgefahr: Hansering in Greifswald bis Freitagmittag gesperrt

Greifswald

Nichts geht mehr: Wegen einer Gasflasche, die als hochexplosiv eingeschätzt wurde, sperrte die Polizei am Donnerstag den Hansering in Greifswald von der Steinbeckerstraße bis zur Einmündung Friedrich-Loeffler-Straße komplett für den Fahrzeugverkehr und alle Passanten. „Taucher haben die Flasche im Ryck im Zuge der Spundwandarbeiten am Nachmittag entdeckt und an Land geholt“, berichtet Norbert Stawinski, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Greifswald. Erst danach seien sie misstrauisch geworden, verständigten die Rettungsleitstelle.

Wegen eines Gasflaschenfundes bleibt der Hansering bis Freitagmittag gesperrt. Quelle: Petra Hase

Daraufhin sei ein Einsatztrupp der Berufsfeuerwehr um 15.25 Uhr ausgerückt. Die Flasche sei mit einer Wärmebildkamera untersucht worden. „Normalerweise kann man damit gut den Flüssigkeitsstand erkennen. Die Flasche ist aber so stark korrodiert, dass wir keine genauen Aussagen treffen können, auch nicht zum Inhalt“, berichtet Stawinski. „In einem solchen Fall geht man auf Nummer sicher, ähnlich wie bei einem Bombenfund“, verdeutlicht Landkreissprecher Achim Froitzheim. Deshalb sei das Teil, dass sich durch die Sonne zunächst erwärmt hatte, heruntergekühlt und anschließend zur Sicherheit mit einem kleinen Sandberg zugeschüttet worden.

Polizeihauptmeister Robert Bilow an der Bachstraße im Einsatz. Quelle: Petra Hase

Abtransport erst Freitagvormittag

Derweil sperrte die Polizei den gesamten Hansering zwischen den genannten Einmündungen mit Flatterband ab. Polizeihauptmeister Robert Bilow, seine Kollegen Ingo Krüger und Peter Lange sowie weitere Beamte sorgten dafür, dass der Fahrzeugverkehr aus Richtung Stralsunder Straße über die Steinbeckerstraße umgeleitet wurde. Mehrfach mussten sie Fußgänger und Radfahrer ermahnen, nicht das Flatterband zu ignorieren, sondern sich an die weiträumige Absperrung zu halten.

Am Freitag um 10 Uhr werde eine Spezialfirma anrücken, die die Flasche abtransportieren werde, so Einsatzleiter Stawinski: „Die Firma kann zeitlich leider nicht eher. Deshalb muss bis zum Abtransport der Hansering komplett gesperrt bleiben. Ich denke, das wird sich bis Mittag hinziehen.“ Polizei und Feuerwehr werden den gesamten Zeitraum über vor Ort sein. Fahrzeuge, die auf den Stellplätzen in der Roßmühlenstraße geparkt wurden, können abgeholt werden.

Von Petra Hase