Greifswald

Nachdem im Greifswalder Ryck ein vermeintlich hochexplosiver Gegenstand gefunden wurde, gibt es nun eine gute Nachricht: Bei dem Druckbehälter handelt es sich um eine leere Gasflasche, von der keine Gefahr ausging.

Während der Bauarbeiten an der Spundwand hatten Taucher diese zunächst am Donnerstagnachmittag aus dem Wasser geborgen. Weil der rund 100 Kilogramm schwere und etwa mannshohe Druckbehälter in einem schlechten Zustand ist, war zunächst nicht ersichtlich, worum es sich genau handelte. Auch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten trotz Wärmebildkamera keine genauen Aussagen zum Inhalt treffen.

Flasche etwa 20 bis 25 Jahre alt

Am Freitagvormittag rückte gegen neun Uhr die Greifswalder Spezialfirma Fry-Gas an, um die stark verrostete Gasflasche genauer zu untersuchen. Nachdem die beiden Mitarbeiter die Flasche freigelegt hatten, die zur Kühlung mit Sand bedeckt wurde, stellte sich heraus, dass es sich um eine leere Sauerstoffflasche handelte. René Frydrisiak geht davon aus, dass sie etwa 20 bis 25 Jahre alt ist. Der Chef der Spezialfirma vermutet, die Gasflasche könne bei Schweißarbeiten in den Ryck gefallen sein.

Sowohl bei Frydrisiak als auch bei den Einsatzkräften war die Erleichterung nach dem Einsatz groß. „So eine Flasche hat bis zu 200 Bar Druck. Wenn noch Sauerstoff drin gewesen wäre und das Ventil abreißt, kann sie mitunter eine Hauswand durchschlagen.“ Etwa anderthalb Stunden dauerte es, bis der Fund abtransportiert werden konnte. Dieser geht nun zu einem Entsorgungswerk.

Kritik in den sozialen Medien für Absperrung

Bereits am Donnerstagnachmittag wurde der Hansering von der Steinbeckerstraße bis zur Einmündung Friedrich-Loeffler-Straße für Fußgänger, Auto- und Radfahrer großräumig gesperrt. Auch in der Nacht waren zwei Polizeibeamte und zwei Feuerwehrleute vor Ort, um zu verhindern, dass Autofahrer die Absperrung durchkreuzen.

Einige hätte es dennoch versucht, bestätigt Feuerwehrmann Norbert Stawinski. Im Allgemeinen zeigten die Autofahrer jedoch Verständnis, sagt Katrin Kleedehn, Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam: „Ob vielleicht doch jemand durch die Absperrung durchgerutscht ist, kann nicht ausgeschlossen werden.“

Die Bergung führte am Freitagvormittag zu langen Staus auf den umliegenden Straßen. Insbesondere rund um die Europakreuzung und auf der Bahnhofstraße reihten sich die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange. Wegen der Baustelle samt Ampelschaltung mussten sich die Autofahrer bei der Umleitung über die Friedrich-Loeffler-Straße zusätzlich in Geduld üben.

Besonders in den sozialen Medien habe es Kritik für die großräumige Sperrung des Hanserings gegeben, sagt Stephan Kronenfeld, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Greifswald. Nachvollziehbar sei diese nicht: „Es gab ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Die Sperrung war notwendig, um zu verhindern, dass möglicherweise Fußgänger verletzt oder Autos beschädigt werden.“

Scharfes Geschoss bei Arbeiten an der Spundwand gefunden

Die Einsatzkräfte gingen zunächst davon aus, dass der Hansering durch die Bergung bis in den frühen Freitagnachmittag nicht befahrbar sein wird. Doch bereits am Vormittag wurden die Absperrbänder wieder entfernt – zur Freude vieler Autofahrer.

Zuletzt wurde während der Arbeiten an der Spundwand ein scharfes Geschoss gefunden, das vom Munitionsbergungsdienst abgeholt wurde. Doch ist es möglich, dass sich noch weitere Gasflaschen im Ryck befinden? „Wir hoffen, dass es nicht noch weitere solcher Funde geben wird, aber ausgeschlossen ist es nicht“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Weitere Hindernisse entlang der Kaikante, die wegen der Arbeiten beräumt werden müssen, sind neben Stahlträgern und Stahlseilen auch alte Fahrräder, die regelmäßig aus dem Ryck gezogen werden. Selbst Einkaufskörbe wurden bei der jährlich stattfindenden Aktion „ Greifswald räumt auf“ bereits im Fluss gefunden.

Von Christin Lachmann