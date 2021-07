Greifswald

Die Hansestadt Greifswald hat in den vergangenen Jahren Millionen investiert, um schlimme Folgen von Starkregen und Sturmfluten zu verhindern. Land unter am Südbahnhof etwa mit einer völlig überfluteten Bahnunterführung ist vielen Greifswaldern noch in bildhafter Erinnerung.

Der Bau des Regensammlers Süd, die Renaturierung des Ketscherinbachs oder der Ersatzneubau des Eldenaer Schöpfwerks „Matthias Werner“ haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, Schäden nach extremen Wetterlagen zu minimieren. Und es sollen weitere Planungen umgesetzt werden, um den Wasserabfluss zu verbessern.

Dazu zählen folgende Projekte:

Erstens: die Öffnung des Grabens 25/2 im Bereich „An der Sandfuhr“. „Noch fließt das Gewässer unterirdisch“, sagt Elke Siekmeier, stellvertretende Betriebsleiterin des Abwasserwerkes Greifswald, das für Maßnahmen dieser Art zuständig ist. Zusätzlich werde damit der weitere Verlauf durch die Obstbausiedlung bis hin zum Regenrückhaltebecken „Ellernholzteich“ entlastet. Das rund eine Million Euro teure Projekt soll 2024 starten und 2025 beendet werden.

Zweitens „wollen wir das kleine Regenrückhaltebecken Hottensoll südlich der Mehringstraße sowie den Hottensoll-Graben entlasten“, kündigt Siekmeier an. Das Rückhaltebecken beinhaltet ein großes Einzugsgebiet in der Fleischervorstadt und entwässert über die Arndtstraße in den Stadtgraben. Hier sei es erforderlich, weiteren Retentionsraum zu schaffen – also eine Fläche, die Wasser aufnehmen kann. Dafür werden Varianten erarbeitet.

Drittens geht es um eine Entlastung des Grabens 25/1, der südlich des Gewerbegebiets Helmshäger Berg entspringt und zum Regenrückhaltebecken „Ellernholzteich“ fließt. „Hier ist geplant, das Wasser teilweise zwischen Schönwalder Landstraße und Am Gorzberg abzufangen und in den Graben 25 sowie in den Regensammler Süd überzuleiten“, erklärt Siekmeier. Geschätzte Kosten: 521 000 Euro. Geplante Umsetzung: ab 2025.

Viertens sind Arbeiten an den Gräben 25 und 28 (Hoher Graben) geplant, um damit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu entsprechen. Die Gewässer sollen bis 2027 mithilfe von Durchlässen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand gebracht werden. Dabei geht es unter anderem auch um einen Rückbau der Verrohrung.

Neue Wege in der Stadtentwicklung

Überflutungsvorsorge greift aber viel weiter, so Stadtbauamtsleiter Thilo Kaiser. Innerhalb der Stadtentwicklung suche Greifswald seit Jahrzehnten nach lokalen Lösungen für die komplexen Klimaveränderungen. Das sei keine einfache Aufgabe, da mit neuen Wohngebieten auch immer eine weitere Versiegelung von Flächen einhergehe. Deshalb werde bereits in Bebauungsplänen festgelegt, dass nicht jede Fläche versiegelt werden darf, um dem Wasser ausreichend Raum zu lassen.

Zwei Beispiele: Im B-Plan-Gebiet.13 am Elisenpark dürfen keine Schottergärten angelegt werden. Im B-Plan-Gebiet 114, wo das Schulzentrum entstehen soll, war im südlichen Bereich ursprünglich Wohnbebauung vorgesehen. Davon hat die Stadt aufgrund geohydrologischer Gutachten Abstand genommen.

Das Stadtklima, so Kaiser, werde mehr denn je zur Herausforderung. Extreme Hitze und Starkregen erforderten Lösungen. Die sieht er perspektivisch zum Beispiel in öffentlichen Kühlräumen, Gründächern, vollklimatisierten Altenheimen, aber auch Sport- und Spielflächen, die notfalls überflutet werden können.

Von Petra Hase