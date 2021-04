FDP will in Greifswald weiter gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren

Greifswald

Auch den dritten Freitag in Folge wollen die Liberalen in Greifswald gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen demonstieren. Nachdem sie bereits nächtliche Ausgangssperren und die Schließungen von Schulen in den Fokus des Protests genommen hatten, soll es am 30. April um die Kunst gehen. Unter dem Motto „Ist das Kunst oder kann das öffnen“ will die FDP ihren Unmut kundtun. Die Demonstration findet ab 16 Uhr den Greifswalder Credner-Anlagen (Park vor dem Tierpark) statt. Organisatorin und FDP-Mitglied Katja Wolter kündigte auch musikalische und andere künstlerische Begleitung an.

Erste Demos mit Zwischenfällen

Die erste Demonstration musste bereits nach 20 Minuten beendet werden, da dreimal mehr Besucher kamen, als angemeldet waren. Die FDP hatte bei der Versammlungsbehörde nur 50 Teilnehmer angegeben. Da es zu mehreren Verstößen gegen die Abstandsregelung und Maskenpflicht kam, forderte die Polizei das vorzeitige Ende. Aus diesem Grund gab es für die zweite Veranstaltung – vergangenen Freitag auf dem Bebel-Platz am Wall – strengere Auflagen. Die Demonstration musste klar von Schaulustigen durch Absperrband getrennt werden. Die Polizei war zufriedener.

Gegen Ende der Veranstaltung mussten mehrere Teilnehmer jedoch zur Ordnung gerufen werden, da sie sich bei einer Einlage des Musikers Thomas Putensen wiederum nicht an die einzuhaltenden Maßnahmen hielten. Putensen soll auch am kommenden Freitag wieder einen musikalischen Beitrag leisten.

