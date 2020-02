FLI-Chef von der Insel Riems: „Diese Straße ist peinlich und gefährlich“

Insel Riems

Professor Thomas Mettenleiter weiß nicht genau, wie oft er bereits Kommunal- und Landespolitiker auf den maroden Verkehrsweg von der B105 zur Insel Riems angesprochen hat. Nachdem der Virologe 1994 seine Arbeit im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) aufnahm, thematisierte er die Schlaglochpiste an vielen Stellen. Immer wieder vergeblich. Bei Besuchen von Wissenschaftlern aus aller Welt, so der Präsident des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit, habe er sich nicht selten für den Flickenteppich geschämt. „Doch mittlerweile ist der Straßenzustand nicht mehr nur peinlich, sondern auch gefährlich“, spricht der Professor Klartext. Deshalb sei er froh, dass die SPD-Fraktion im Kreistag von Vorpommern-Greifswald jetzt in die Offensive geht.

Land soll bei Finanzierung helfen

Die Sozialdemokraten wollen mit einer großen Unterschriftenaktion Bewegung in die Sache bringen und am kommenden Montag in der Kreistagssitzung zugleich einen Antrag zur Sanierung der Kreisstraße VG 1 stellen. „Wir wollen, dass der Landrat mit Schwerin darüber verhandelt, mit Fördermitteln eine zeitnahe Lösung des Problems zu finden“, sagt SPD-Mann Günther Jikeli, der sich seit Jahren für den Straßenbau im Kreis stark macht. Denn der Sanierungsstau in Vorpommern-Greifswald beträgt mittlerweile um die 200 Millionen Euro. Der Vorschlag lautet daher, die Arbeiten an der VG 1 über die „Gemeinschaftsaufgabe der regionalen Wirtschaftsförderung“ (GRW) zu finanzieren. Gelinge dies nicht, soll der Kreis zumindest eine teilweise Instandsetzung mit Eigenmitteln veranlassen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die Kreisstraße von der B105 nach Gristow ist seit Jahren marode. Die SPD fordert jetzt eine zeitnahe Sanierung und sammelt dafür Unterschriften. Quelle: Petra Hase

Die Idee kommt nicht von ungefähr: Denn genau über diesen Topf läuft auch der Radwegebau entlang jener Kreisstraße. Von der alten B96/B105 bis zum Riemser Weg am Ortseingang von Gristow soll eine Nebenstrecke des Ostseeküstenradweges von Stralsund nach Greifswald errichtet werden. Das Wirtschaftsministerium des Landes unterstützt den Ausbau, der insgesamt 633000 Euro kostet, mit 551000 Euro aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe. Bäume entlang der 1,3 Kilometer langen Strecke wurden bereits gefällt, in Kürze sollen die Arbeiten fortgesetzt werden.

Radweg ja – Straße nein?

„Der Radweg wird neu gemacht, die kaputte Straße daneben interessiert nicht. Das ist schon schizophren“, sagt Prof. Mettenleiter. Zwar käme ein Teil der 450 Mitarbeiter auch mit dem Rad zur Arbeit, doch für viele sei das Auto wichtigstes Transportmittel. Und die Beschäftigten sind nicht die einzigen, die Tag für Tag den Zufahrtsweg zur Insel Riems – mit Riemserort ein Ortsteil der Hansestadt Greifswald – nutzen. „Betroffen ist ja auch der beträchtliche Lieferverkehr. Für ein so international renommiertes Institut mit zahlreichen Gästen aus dem In- und Ausland ist die Straße ein schlechtes Aushängeschild“, urteilt SPD-Mann Erik von Malottki. Aber natürlich seien ebenso die rund 800 Einwohner von Gristow und Riemserort sowie Unternehmen wie Ceba betroffen.

Unterschriftenaktion läuft gut

Die Hoffnung, dass sich nun endlich etwas tue, sei daher groß, sagt Christine Fast. Die Veterinärpathologin am Loefflerinstitut sitzt seit 2019 für die SPD in der Ortsteilvertretung Riems und mobilisiert derzeit Menschen, die Forderung nach einer Straßensanierung mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. „Die Aktion läuft gut, die Leute stürmen die Listen“, sagt sie. Als langjährige Einwohnerin von Riems verwundere sie das auch nicht: „Die Straße ist seit Jahren eine Zumutung und im Winter katastrophal. Viele haben schon gefährliche Situationen erlebt, ob als Radfahrer oder Autofahrer.“ Deshalb zögert auch FLI-Präsident Mettenleiter in dieser Woche keinen Augenblick, seinen Namen auf eine der Listen zu setzen.

Für Monique Wölk, die für die SPD in der Greifswalder Bürgerschaft sitzt, stehen die Chancen auf Erfolg gut: „Wir haben erst im November in der Bürgerschaft den Masterplan ,Stadtteile an der Küste’ beschlossen. Darin ist auch die strategische Entwicklung des Ortsteils Riems dargestellt – mit der Sanierung des Hafens, der auch in Verbindung mit dem Radwegebau aus GRW-Mitteln steht“, verdeutlicht sie. Um ihrer Forderung in den nächsten Tagen Gewicht zu verleihen, gestalteten die Genossen ein Banner, das Entscheidungsträger auf Kreis- und Landesebene provozieren soll: „Auf maroder Kreisstraße zur Spitzenforschung – wie lange noch?“

Von Petra Hase