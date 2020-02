An einer Kreuzung auf der B109 bei Moeckow Berg (Kreis Vorpommern-Greifswald) hat der Sturm am Montagmorgen einen mit Styropor beladenen Lkw-Anhänger von der Straße geweht. Das Fahrzeug landete im Graben. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro.