Fachtag zum Kampf gegen Einsamkeit

Greifswald

Am Mittwoch, den 23. Oktober, findet im Bürgerschaftssaal des Rathauses Greifswald von 12 bis 17 Uhr ein Fachtag zur lokalen Vernetzung und Strategieentwicklung für das generationenübergreifende Thema Einsamkeit statt. Organisiert wird die Veranstaltung „Aufeinander achtgeben & füreinander da sein: Wege aus der Einsamkeit“ vom Bürgerhafen und dem Generationenbündnis Greifswald. Der Fachtag richtet sich an Interessierte wie an Akteure, an Ehrenamtliche und Betroffene. Neben einem Auftaktvortrag zum Thema Einsamkeit von René Träder, Psychologe und Journalist aus Berlin, werden ab 13 Uhr regionale Angebote vorgestellt, die Wege aus der Einsamkeit aufzeigen.

Veranstaltung ist kostenlos

Um 15 Uhr zeigt Andreas-Paul Stieber, Ratsherr in Düsseldorf, wie Kommunen sich dem Thema lokal und vernetzt widmen können. Den Abschluss bildet eine Gesprächsrunde mit Greifswalder Akteuren. Friederike Güldemann, Koordinatorin des Bürgerhafens, sagt: „Gemeinsame Aktivitäten, ehrenamtliches Engagement und Hilfe für andere sind der beste Ausweg aus Einsamkeit und Isolation. Wir helfen gerne beim ersten Schritt.“ Zum Fachtag werden bis zu 150 Teilnehmer erwartet. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zugang zum Fachtag ist barrierefrei. Auf der Website www.buergerhafen.de informiert der Bürgerhafen über geplante Aktivitäten in Greifswald und Umgebung.

Von OZ