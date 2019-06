Wolgast

Straßenbauarbeiten auf der B 111 an der Einmündung zur Umgehungsstraße Richtung Groß Ernsthof/ Kröslin, dem sogenannten Bücklingsweg, sorgten gestern für lange Staus in beide Richtungen. Die Fahrbahndecke wird in diesem Kreuzungsbereich auf einer Höhe von vier Zentimetern abgefräst und dann erneuert. Der Verkehr wird mittels Ampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Um zügiger zu arbeiten, wurden der Bücklingsweg und die Netzebander Straße in Wolgast für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Bauarbeiten sollen am Dienstagnachmittag beendet sein.

Cornelia Meerkatz