Greifswald

Die Fahrplanzeiten auf allen Stadtbuslinien ändern sich künftig geringfügig – und einige Anschlüsse sind sogar besser, teilen die Stadtwerke mit. Die Anbindung von und nach Friedrichshagen wird erweitert. Insbesondere für die Schüler zum Humboldt-Gymnasium fährt um 7 Uhr von Friedrichshagen ein Bus bis Schönwalde II, Ankunft um 7.15 Uhr. Nachmittags fährt der Bus 15.25 Uhr ab Schönwalde II und kommt um 15.42 Uhr in Friedrichshagen an. Abends um 21.20 Uhr aus Berlin ankommende Fahrgäste können um 21.25 Uhr mit dem Citybus nach Wieck und Schönwalde II fahren. Auch die Regionalbahn um 21.48 Uhr aus Stralsund hat Anschluss zum Citybus nach Wieck über Schönwalde II.

Diese Änderungen wurden aufgrund der Wünsche der Fahrgäste im Rahmen der Fahrplankonferenz geprüft und realisiert. Für zusätzlichen Haltestellen an der Zahnklinik und am Uniklinikum bedarf es neuer Linien. In den derzeitigen Linienverlauf lassen sie sich nicht einbinden.

Neue Namen für Haltestellen

Mit dem Fahrplanwechsel erhalten auch Haltestellen neue Namen: Am Platz der Freiheit im Hansering wird „Hansering“, in der Anklamer Straße heißt der Halt „Am Theater“. Die Haltestelle an der Dompassage ist „Campus Loefflerstraße“ und Marienstraße wird umbenannt in „Knopfstraße“.

Von OZ