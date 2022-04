Greifswald

In der Hansestadt stehen ab sofort neue Leih-Fahrräder bereit: Insgesamt 90 Räder können an zehn Stationen ausgeliehen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei wird das Verleihsystem „UsedomRad“ zum „StadtRad“-System erweitert. Derzeit stehen Fahrräder am Bahnhof, vor dem Rathaus, am Museumshafen, am Domcenter, am Nexö- sowie Hansering-Parkplatz, am Biotechnikum, an der Jugendherberge, am Parkplatz Makarenkostraße und an der Wiecker Brücke bereit. Diese sollen mittelfristig auf 30 Stationen mit bis zu 250 Rädern ausgeweitet werden.

Buchung per App oder Telefon

Die Kosten für 15 Minuten belaufen sich auf 1 Euro, der 2-Stunden-Tarif kostet 6 Euro und der 4-Stunden-Tarif 9 Euro. Wird das Fahrrad für einen Tag gebucht, kostet das 12 Euro. Bei mehr als drei Tagen Leihfrist gibt es gestaffelte Rabatte auf den Tagespreis. Um ein Fahrrad auszuleihen, muss zunächst eine Registrierung über die Webseite www.mv-rad.de erfolgen. Ab 1. Mai kann dies auch über die MV-Rad App erfolgen. Mithilfe der App kann der Code auf dem Leihfahrrad gescannt oder die Radnummer manuell eingegeben werden. Anschließend wird ein Zahlencode angezeigt und das Schloss öffnet sich. Alternativ kann eine Hotline angerufen werden, die mithilfe eines Sprachroboters durch den Ausleihprozess leitet. Nach der Eingabe der Radnummer während des Gespräches wird der Schlosscode angesagt und per SMS versendet. 

Pendler und Gäste motivieren

Durch das umfangreiche Angebot von Leihstationen wolle die Stadt vor allem Pendlerinnen und Pendler und Gäste animieren, auf das Fahrrad umzusteigen und das Auto stehen zu lassen, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zum Start des neuen Leihsystems. „Arbeitsplätze innerhalb des Stadtgebietes ohne ausreichende Parkmöglichkeiten können auf diese Weise mit weiter entfernt gelegenen Parkplätzen verbunden werden. Gemeinsam mit dem weiteren Ausbau des ÖPNV ist die Ausweitung des Leihradsystems ein zusätzlicher Baustein für mehr Klimaschutz in Greifswald“, so Fassbinder.

Land hofft auf Wachstum

Unter dem neu gegründeten Dach der MV-Rad GmbH soll das Angebot an Leihfahrrädern landesweit ausgebaut werden. „Das Land hofft, dass sich das System langfristig etabliert, Zuspruch findet und damit zur Mobilitätswende in Mecklenburg-Vorpommern beiträgt“, betonte Christian Pegel (SPD), Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Sparkasse Vorpommern und der Kaufhaus Martin Stolz GmbH. „Die landesweite Ausdehnung ermöglicht es, dass Fahrräder in einer Kommune ausgeliehen und an anderen Standorten wieder abgegeben werden können. Dies erleichtert den Ausleihprozess für die Nutzerinnen und Nutzer erheblich“, ergänzt der Geschäftsführer der MV-Rad GmbH, Axel Bellinger.

Von OZ