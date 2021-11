Fahrraddemo in Greifswald führt zu Verkehrseinschränkungen

Freitagabend trifft sich erneut die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ zu einer Fahrraddemo in Greifswald. Es wird bereits dunkel sein. Wo wird sie starten und was gibt es zu beachten?

Die Fridays for Future-Bewegung in Greifswald veranstaltet am 5. November erneut eine Fahrraddemo – wie hier Ende Oktober 2020. Quelle: Fridays for Future