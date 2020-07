Fahrradverkehr: Greifswald muss einen Gang zulegen

Greifswald

Die Hansestadt gilt seit Jahrzehnten als Hochburg der Fahrradfahrer, der ADFC schätzte 2019 den Anteil der mit dem Fahrrad zurückgelegten Strecken auf rekordverdächtige 44 Prozent. Doch der Fahrrad-Klima-Test des ADFC bescheinigte Greifswald nicht nur einen Spitzenplatz in MV, sondern auch sinkende Zufriedenheitswerte bei Test-Radlern. Doch wie ist es im Alltag um den Fahrkomfort für Radler bestellt? Katrin Günter (33) aus Greifswald streckt den Daumen nach oben.

„ Greifswald ist eine gute Fahrradstadt, man kommt überall hin. Es gibt viele Fahrradwege und Fahrradstraßen“, sagt sie. „Und es gibt auch genügend Werkstätten. Falls doch mal etwas passiert.“ Ein klares „Daumen runter“ kommt von Ursula Martius (76). „Lebensgefährlich!“ schimpft sie über den Straßenverkehr.

Anzeige

„Fühle mich auf dem Rad nicht sicher“

„Ich fühle mich auf dem Rad in Greifswald nicht sicher. Zum Beispiel in der Anklamer Straße. Da werde ich von Autos regelmäßig bedrängt. 1,50 Abstand halten, das geht doch gar nicht. Außerdem fahren alle kreuz und quer.“

Weitere OZ+ Artikel

Wer möchte sich dazwischen klemmen? Radweg an der Anklamer Straße. Quelle: Anne Ziebarth

Mit der Anklamer Straße hat die Radfahrerin sicherlich eines der schlimmsten Nadelöhre für Radler angesprochen. Fahren Radler auf dem schmalen Radstreifen auf der Straße, kommen die Autos oder Lkws sehr dicht an sie heran. Auf dem Bordstein, der ebenfalls für die Nutzung durch Radfahrer freigegeben ist, sind Auseinandersetzungen mit Fußgängern vorprogrammiert.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Sicherlich keine Ideallösung, meint auch Gerd Imhorst vom ADFC. Auf seiner „schwarzen Liste“ stehen aber noch ganz andere Probleme des Radverkehrs. Wir fahren einige Stationen ab.

Räder am Bahnhof in Greifswald. Quelle: Anne Ziebarth

Radstation kommt im Dezember

Erste Station ist der Bahnhof. Räder stehen dicht an dicht in den Fahrradständern. Einige mit platten Reifen, eines hat gar keine Räder mehr. „Man muss sich schon gut überlegen, ob man sein Fahrrad hier stehen lässt, wenn man ein Reiseangebot der Bahn nutzt“, sagt Imhorst.

Er spielt damit nicht nur auf mögliche Langfinger, sondern auch auf ein lang ersehntes Leitprojekt an, was für mehr übergreifende Mobilität bei den Greifswaldern sorgen könnte: Die rund 320 000 Euro teure Radstation, in der rund 150 Räder auf zwei Ebenen diebstahlsicher und witterungsgeschützt untergebracht werden können.

Nach jahrelangem Hick-Hack und zahlreichen Verschiebungen hat sich die Stadt nun festgelegt: Die Radstation kommt, und zwar noch in diesem Jahr. „Die Aufträge sind komplett vergeben, die Radstation ist zurzeit in der Werksfertigung“, so Pressesprecherin Andrea Reimann. „Nach derzeitiger Terminplanung ist eine Fertigstellung per 51. Kalenderwoche 2020 vorgesehen.“

Aua! Wer hier mit einem Rennrad queren will, hat schlechte Karten. Quelle: Anne Ziebarth

Streit um Pflasterung der Straßeneinfahrt

Weiter geht es in Richtung des Einkaufszentrums Gleis 4. „Vorsicht“, ruft Imhorst noch über die Schulter. Und schon rüttelt es gewaltig. An der Einmündung einer Privatstraße zum Ballhaus Goldfisch wird der vorher angenehm zu fahrende Fahrradweg zum Kopfsteinpflaster, mit einem Rennrad ist das Befahren unmöglich. „Privatgrund hin oder her – das ist ja öffentlicher Verkehrsraum und es besteht eine Sicherungspflicht“, sagt Imhorst.

„Wenn die Kopfsteine nass sind, wird es noch gefährlicher, dann ist es auch noch rutschig.“ Das Ärgernis taucht immer wieder im Bürgerbeschwerdeportal „Klarschiff“ auf, bislang noch ohne Erfolg. Der Ball liegt nach Angaben der Verwaltung beim Grundstückseigentümer.

Stadt will sich nicht auf baldige Veränderung festlegen

„Grundsätzlich muss die Zuwegung in den Bereichen, in denen sie Geh- und Radwege kreuzt, den jeweiligen Farben und Materialien entsprechen“, heißt es. Doch auf eine baldige Veränderung will sich die Stadt nicht festlegen. „Mit dem zuständigen Eigentümer steht die Stadtverwaltung bezüglich der Herstellung der Zufahrt in Kontakt.“

3.) Nächster Stopp ist die Kreuzung Gützkower Straße/ Goethestraße/Fleischerstraße. Ein unübersichtlicher Punkt, wie Imhorst findet, insbesondere für den Fahrradverkehr aus der Richtung Europakreuzung. Die Markierung des Fahrradschutzstreifens endet, im Nu ist man dicht von Autos umzingelt, die entweder rechts in die Fleischerstraße abbiegen wollen oder geradeaus fahren.

„Der Abbiegestreifen müsste weg und durch einen Fahrradstreifen ersetzt werden“, bemerkt Imhorst. Die bisherige Lösung: Viele Radler schwenken am Jahn-Gymnasium auf den Bürgersteig und nutzen den Fußgängerüberweg. Das ist erlaubt, an der gegenüberliegenden Ampel ist sogar ein Bereich für Fahrräder markiert. „Der ist aber viel zu eng, wie soll man denn dort durchkommen“, fragt sich Imhorst.

Die Domstraße in Greifswald ist Fahrradstraße. Nicht immer ist das Durchkommen unproblematisch. Quelle: Anne Ziebarth

Fahrradstraßen : ziemlich eng!

Viel getan hat sich in der Innenstadt: Die Domstraße ist bereits seit 2013 als Fahrradstraße ausgewiesen, Radler dürfen auf der Straße nebeneinander fahren, sie haben Vorrang. Auch die im Bau befindliche Mühlenstraße wird künftig zur Fahrradstraße.

Hier wird nach Angaben der Verwaltung außerdem ein Pflaster verlegt, welches nicht nur ein komfortables Radfahren ermöglicht, sondern auch den Ausführungen des Denkmalschutzes entspricht. Problematisch wird es allerdings, wenn ein Lastkraftwagen auftaucht, beispielsweise von der Müllabfuhr.

Die Breite der Domstraße lässt ein „nebeneinander“ von Lkw und Fahrrad nicht zu, die vorgesehenen Ausweichstellen sind verblichen und werden nicht genutzt, eine Fahrradfahrerin weicht routiniert auf den Gehweg aus. Welche Regeln in der Fahrradstraße gelten, scheint übrigens nicht allen Verkehrsteilnehmern geläufig: Auch Radler müssen hier rechts vor links beachten.

Diagonalquerung vorerst kein Thema

Eines der größten Radverkehrs-Projekte schlummert seit Jahrzehnten vor sich hin. Richtig, es ist die Diagonalquerung vom Mühlentor zur Robert-Blum-Straße, mit der Radler die Möglichkeit bekommen sollen, in einem Zug über die Kreuzung zu fahren. „Sie ist im Radverkehrsplan 2010 enthalten, Platz wäre genug“, bemerkt Imhorst.

Hier gibt es klare Signale von der Stadt. „Die Diagonalquerung ist im Zusammenhang mit dem Umbau des gesamten Knotenpunktes zu sehen und nicht als separate Maßnahme“, informiert Pressesprecherin Andrea Reimann. Voraussetzung wäre der Wegfall einer Linksabbiegerspur vom Hansering in die Wolgaster Straße, das würde umfangreiche Maßnahmen erfordern. „Finanzielle Mittel stehen derzeit nicht zur Verfügung, sodass gegenwärtig keine Bearbeitung dieses Vorhabens erfolgt.“

Ob es tatsächlich einer Diagonalquerung bedarf, ist unter den Radfahrern umstritten. „Ich denke nicht, dass man dafür extra Geld in die Hand nehmen muss“, meint Johanna Cyrus (22), Studentin aus Greifswald, die alle Strecken mit dem Rad zurücklegt. „Wenn ich an der Ampel stehe, warte ich halt die Minute. Ich finde Situationen, in denen mir Autofahrer zu nahe kommen, schlimmer.“

Katrin Günther (33) erledigt alle Strecken in Greifswald mit dem Fahrrad. "Greifswald ist eine gute Fahrradstadt. Es gibt viele Fahrradwege und Fahrradstraßen. Und Werkstätten, wenn mal etwas ist." Quelle: Anne Ziebarth

Quer durch die ganze Stadt über die Fahrradstraße

Und dann kann Greifswald doch noch so richtig punkten. Über die durchgehende Fahrradmagistrale Robert-Blum-Straße/Rudorf-Petershagen-Allee und Pappelallee geht es am Freizeitbad vorbei bis zum Elisenhain – vier Kilometer pure Fahrradfreude. Und schneller als mit dem Auto ist man auch. Doch der Teufel steckt im Detail: „Und jetzt versuchen Sie mal, zum Einkaufen in den Elisenpark zu kommen“, sagt Imhorst. „Das ist ein ganz schlimmer Plattenweg.“

Ein erstes Fazit nach der Runde: Eine gute Radfahrerstadt mit Luft nach oben. Gerade die Anklamer Straße ist heikel – möglicherweise könnte man durch die Diagonalkreuzung noch mehr Fahrradverkehr auf die Alternativroute locken – eine Fahrradautobahn gar? Bei allen Maßnahmen, die man fordert, muss man allerdings auch immer die baulichen Gegebenheiten im Auge behalten.

Nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden. „Ich wünsche mir eine autofreie Innenstadt, ganz einfach“, sagt Anne Bohm (39), die mit ihrer Tochter Frieda (7) unterwegs ist. „Es gibt nicht überall durchgehende Radwege. Greifswald ist klein, warum nicht?“

Anne Bohm aus Greifswald mit Tochter Frida (7) wünscht sich eine autofreie Innenstadt. Quelle: Anne Ziebarth

Radverkehr der Zukunft Die Verwaltung verfolgt viele Vorhaben, um den Radverkehr weiter zu verbessern. Ein Teil ist bereits in der Umsetzung, etwa die Mühlenstraße. Der Umbau des Knotenpunktes Lomonossowallee/Dubnaring/Einsteinstraße zum Kreisverkehr soll vor allem das Radfahren sicherer machen. Der Knotenpunkt galt bisher als Unfallhäufungsstelle. Auch der geplante Umbau des Hanserings zur baumbestandenen Allee dürfte jeden Radler freuen, eröffnet sich doch eine durchgängige Fahrradroute nach Wieck. In planerischer Hinsicht gibt es gleich mehrere Veränderungen, die die Belange der Radfahrer stärker in den Fokus rücken sollen. Der Radverkehrsplan wird 2020/21 fortgeschrieben, eine groß angelegte Zählung des Radverkehrs dazu fand im Mai statt. Andererseits wird Radverkehr im Rahmen des Forschungsvorhabens „Mobilitätswerkstatt 2025“ eine gesonderte Rolle spielen, heißt es aus der Stadt. Um den Herausforderungen des steigenden Pendlerverkehrs in der Stadt strategisch begegnen zu können, soll untersucht werden, inwiefern der Radverkehr konkrete Lösungen bieten kann. Auch das geplante Verkehrskonzept Innenstadt dürfte einige Verbesserungen für Radler bereithalten.

Von Anne Ziebarth