Greifswald

Die Lkw von Norbert Milbratz bewegen täglich mehrere Tonnen Material. Die Firma Milbratz ist im Geschäft für Transporte von Schüttgütern, Siebleistungen und Abbrucharbeiten. Doch wenn Milbratz am Firmensitz in Greifswald die Lkw auf ihre Tagestour starten sieht, kann er sich derzeit wohl nicht immer freuen. Wegen hoher Dieselpreise macht er bei manchen Aufträgen sogar Verluste. Am Donnerstag, 10.03., lag der Dieselpreis an Tankstellen in Greifswald bei etwa 2,28 Euro pro Liter, Benzin kostete 2,20 Euro.

Durch fast alle Branchen hinweg wissen Firmenchefs, dass Preissteigerungen für den Endkunden eines sind: unvermeidbar. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört, was der Druck mit Unternehmen macht, wie sie darauf reagieren und wann die Verbraucher für den Führerschein, den Transport oder die Krankenfahrt tiefer in die Tasche greifen müssen.

Zusatzstoffe um das Fünffache teurer

Die Firma von Norbert Milbratz fährt Abriss- und Abbruchmaterialien, macht Erdarbeiten, bricht Beton, Ziegel und Naturstein. Laut Firmenchef verbrauchen die Lkw und Bagger pro Monat Tausende Liter Diesel. Die Firma hat eine eigene Tankstelle auf dem Hof, kauft aber für aktuelle Tagespreise den Kraftstoff ein. „Der Diesel-Zusatzstoff ,AdBlue‘ ist um das Fünffache gestiegen, von 20 Cent auf einen Euro. Wir müssen die Preise erhöhen, das geht gar nicht anders“, sagt Milbratz.

Die ersten Gespräche dazu habe er mit seinen Kunden in den vergangenen Tagen geführt, sagt er. 90 Prozent seiner Aufträge würden von der öffentlichen Hand stammen, der Rest von Privaten. Keine Chance, bei unterzeichneten Verträgen noch Preise im Nachhinein anzupassen. „Die Preise gelten. Das bedeutet, dass wir teilweise Aufträge bedienen, die wir vor zwei Jahren abgemacht haben – auch mit Verlust“, sagt Milbratz.

Fahrschule wird Preise anheben

Der Besuch an der Tankstelle gehört für Frank Zirzow zum Geschäft. Der Inhaber von „Franks Cityfahrschule“ Am Mühlentor hat seinen Betrieb seit 1991. Solche Preissprünge hat er noch nicht erlebt. Zumindest seine Kundinnen und Kunden können sich derzeit noch auf feste Preise verlassen, sagt er. Die Ausbildung koste etwa für den Führerschein Klasse B 1700 bis 1800 Euro. Im Vertrag sei der Betrag für ein Jahr festgezurrt. In wenigen Wochen werden sich die Preise ändern.

„Bei den neuen Fahrschülern ab April werden wir wohl etwa um zehn Prozent erhöhen müssen. Die hohen Kosten haben wir uns nicht ausgesucht und sie treffen derzeit alle“, sagt der 60-Jährige. Die Auftragsbücher seien nach der Corona-Flaute wieder voll, sodass ihn Existenzsorgen nicht plagen. Aber: „Wir müssen die Kosten umlegen. Aber irgendwann ist auch damit Schluss, wenn alles weiter teurer wird.“

Norbert Milbratz, Unternehmer aus Greifswald. Auch ihm machen die hohen Dieselpreise zu schaffen (Archivbild). Quelle: Petra Hase

Firmenchef fordert Steuerentlastung

Etliche Kilometer spulen die Fahrer von Gerald Braun ab. Der 52-Jährige ist Geschäftsführer von „Personen- und Krankenfahrten Braun“ aus Greifswald. Seine acht Mitarbeiter im Fahrdienst bringen Patienten beispielsweise zur Dialyse. „Weniger Aufträge hatten wir in den vergangenen Monaten wegen Corona für Transporte zu Reha- und Tageskliniken“, sagt Braun. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen, von denen die Firma Pauschalen erhält. Außerhalb von Greifswald kommen laut Braun noch Zahlungen für die gefahrenen Kilometer dazu. Nachverhandlungen wegen explodierender Spritkosten mit den Kassen seien kaum machbar, so Braun. „Also müssen mindestens die Kosten für Selbstzahler steigen. Aber das sind nur wenige Leute.“ Er versuche, so sparsam wie möglich zu wirtschaften und womöglich Krankenfahrten zusammenzulegen.

Er sieht auch die Bundesregierung in der Pflicht, die Bürger zu entlasten. Sollten auch in Deutschland Steuern auf Kraftstoff wegfallen? „Selbstverständlich“, sagt Braun. Die Menschen würden nicht nur nach Polen zum Tanken fahren, sondern auch in dortigen Supermärkten einkaufen und andere Dienstleistungen wahrnehmen. „Das macht auf lange Sicht doch auch unsere Wirtschaft kaputt“, kritisiert der Firmeninhaber.

ÖPNV: Ticketpreise steigen nicht

In der Flotte der Stadtbusse fahren nur noch vier von 18 Bussen mit Dieselantrieb – der Rest wird mit Bioerdgas betrieben. Noch in diesem Frühjahr würde eines der alten Modelle durch ein Erdgasmodell ersetzt werden, sagt Henrik Umnus, Geschäftsführer des Verkehrsbetriebs Greifswald. Doch auch die Gaspreise steigen weiter an. Mit Folgen für die Kunden?

„Für das laufende Jahr wurde bisher keine Fahrpreiserhöhung vorgesehen, obwohl dieses aus wirtschaftlicher Sicht dringend notwendig wäre“, sagt Umnus. Wegen der Corona-Pandemie sei eine geplante Preiserhöhung im vergangenen Jahr gestrichen worden. Eigentlich sollen für sechs Monate die Fahrpreise mit der Einführung einer Handy-App sinken. Dafür hat die Stadt eine Million Euro bereitgestellt, um den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen. „Ob dieses Geld bei den extrem gestiegenen Energiepreisen reichen wird, kann heute noch nicht benannt werden“, erklärt Umnus.

Von Christopher Gottschalk