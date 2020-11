Faires Heißgetränk: Greifswald bringt neuen „Stadtkaffee“ heraus

Greifswald

Nachhaltig und direkt gehandelt: So präsentiert sich der neue Greifswalder „ Stadtkaffee“, der auf Initiative der Hansestadt in Zusammenarbeit mit dem Greifswalder Weltladen, dem Edeka-Markt Schneider und der Greifswalder Marketing GmbH entstanden ist.

Der Greifswalder „ Stadtkaffee“ wird ohne Zwischenhändler, also direkt von den Familien und den Kooperativen, die die Bohnen für den Kaffee in Nicaragua anbauen, nach Deutschland importiert. In einem Langzeitröstverfahren wird er schonend veredelt. Verpackt wird er in schwarze Kunststoffbeutel, die im Gegensatz zu den bekannten Kraftpapierbeuteln komplett recycelbar sind. Bevor er in den Verkauf geht, wird er in einer Werkstatt von Menschen mit Handicap etikettiert.

Stadtkaffee im Weltladen , bei Edeka im Gleis 4 und in der Greifswald-Info erhältlich

„Wir haben uns gemeinsam für den Anbieter Café Chavalo aus Leipzig entschieden, da er besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit Kleinbauern legt und dessen Erzeugnisse nicht nur biologisch angebaut und fair gehandelt sind, sondern auch das Klima nicht belasten“, meint Becki Möbius vom Weltladen.

Stephan Braun, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Greifswald, betont: „Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen. Das Ergebnis der Zusammenarbeit aller Beteiligten zeigt, dass in Greifswald besonders nachhaltig gedacht und fair gehandelt wird.“ Der Stadtkaffee ist nun gemahlen und als ganze Bohnen in der Greifswald-Information im Rathaus sowie im Weltladen und dem Edeka-Markt Sven Schneider im Gleis 4 für 6,99 Euro erhältlich.

Die Bohnen des Kaffees werden in Nicaragua angebaut und direkt nach Deutschland importiert. Quelle: Theres Behnke

Kaffee to go ohne Plastik seit 2018 in Greifswald möglich

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und andere Partner und Initiativen engagieren sich schon seit Jahren im Bereich Nachhaltigkeit. Anfang dieses Jahres wurde Greifswald offiziell der Titel „Stadt des Fairen Handels“ verliehen.

Zuletzt hatte die Stadtverwaltung eine neue Dienstanweisung zur Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen erlassen. In dieser wurden unter anderem Beschlüsse der Bürgerschaft berücksichtigt, die sich auf die Beschaffung von Lebensmitteln und Verpflegungsdienstleistungen beziehen und dabei den Fokus auf regionale, saisonale und ökologisch angebaute Produkte sowie auf Mehrweg- statt Einwegverpackungen legen. Kaffee to go ohne Plastik gibt es in Greifswald seit 2018, nachdem das Recup-Pfandsystem eingeführt wurde.

