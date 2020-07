„Faktensammler“: Uni Greifswald startet „Bioökonomie“-Podcast

Greifswald

Was ist Bioökonomie? Mit dieser Frage beschäftigt sich die erste Folge des neuen Podcasts „Faktensammler“ der Universität Greifswald. Die ersten Gäste stehen bereits fest: In einem Interview werden Christian Rohlfing, Landwirt aus MV, Christine Lang, ehemalige Vorsitzende des Bioökonomierats, und Stefan Brandt, Direktor des Futuriums in Berlin, der Frage nachgehen, was Bioökonomie bedeutet.

Christine Lang ist Mikrobiologin und Unternehmerin. Sie hat dafür gesorgt, dass das Thema in der Politik Gehör findet. In dem Podcast verrät sie unter anderem, warum Bioökonomie so spannend ist. Von Stefan Brandt erfahren die Zuhörer, wie die Bioökonomie an einem Ort wie dem Futurium in Berlin greifbar gemacht wird und was Schaukeln damit zu tun haben. Landwirt Christian Rohlfing berichtet, welche Herausforderungen die Moorbewirtschaftung samt Mutterkuhhaltung mit sich bringt.

Prologfolge bereits online zu hören

Zu hören sind die Folgen auf der Homepage www.uni-greifswald.de/faktensammler und auf bekannte Podcast-Portalen wie Spotify, Deezer, iTunes oder auch podcast.de. In einer Prologfolge, die bereits online ist, wirft Projektkoordinatorin und Podcastmoderatorin Maria einen Blick hinter die Kulissen und erzählt, wie die Idee zum Bioökonomie-Podcast entstanden ist und was die Zuhörer thematisch erwartet.

Der „Faktensammler“ ist ein Projekt des „Wissenschaftsjahres 2020/21 – Bioökonomie“, das von Wissenschaft im Dialog (WiD) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) gefördert wird.

