Familienbetrieb bei Karlsburg wirtschaftet nur mit Pferden 

Auf dem Kapellschen Hof hält Beate Rzanny-Götz die Zügel fest in der Hand. Geschickt bringt sie die beiden Kaltblüter dazu, rückwärts zu gehen, und spannt sie vor den Wasserwagen. Leichtfüßig klettert die zierliche 40-Jährige auf den Kutschbock und dirigiert die starken Arbeitspferde durch die enge Hofeinfahrt. Die zwei Tanks mit 2000 Liter Wasser müssen zum Gewächshaus gebracht werden.

Etwa einen Kilometer geht es vom Hof nahe der Grabkapelle Steinfurth bei Karlsburg (Vorpommern-Greifswald) über einen Sandweg zu den eingezäunten Gemüseflächen. Im Sommer versiegte der Brunnen auf dem Feld, seitdem muss Trinkwasser herangefahren werden. Das Wässern der Reihen übernimmt ihr Mann Willy, Gründer des Hofes, auf dem die gesamte Feldarbeit nur mit Pferden erledigt wird.

Kein typischer Bio-Hof

Die Götzes beteiligen sich am Sonnabend mit 61 anderen Höfen landesweit an der 12. Bio-Landpartie der Umweltorganisation BUND. Als üblichen Bio-Betrieb sehen sie sich aber nicht: „Wir werben schon lange nicht mehr mit Bio“, sagt der schlanke Mittsiebziger. Was sie machen, bezeichnet er als „ursprüngliche Landwirtschaft“, und die habe mit den minimalen Anforderungen des EU-Bio-Siegels nichts zu tun.

Die Bio-Produktion sei mit dem Eindringen in die Supermärkte viel zu groß geworden, damit die Preise niedrig blieben, moniert er. Schwere Maschinen würden den Boden verdichten, Monokulturen natürliche Lebensräume verhindern. Zudem kritisiert er: „Das Bio-Siegel hat es geschafft, Ökologie und Bio zu trennen.“ Birnen aus Argentinien, Weintrauben aus Neuseeland mögen zwar aus Bio-Anbau stammen, aber ökologisch seien sie nicht.

Pflug aus den USA

Der Organisator der Bio-Landpartie, BUND-Agrarreferent Burkhard Roloff, verteidigt die großen Bio-Betriebe. „Auch ein 1000-Hektar-Betrieb hat seine Berechtigung, wenn die Bio-Richtlinien eingehalten werden“, sagt er. Dass die Betriebe wachsen, um preisgünstig zu produzieren, sei ein Marktgesetz. Jeder Betrieb, der auf dem vergleichsweise niedrigen Standard des EU-Bio-Siegels wirtschafte, sei umweltverträglicher als ein konventioneller Hof.

Beate Götz hat inzwischen die Pferde vor einen nagelneuen Pflug gespannt. Sie pflügt in dem eingezäunten Gemüseareal noch einige Reihen Kleegras unter, danach will sie Buchweizen als Gründünger säen. „Keine Fläche soll im Winter schwarz liegen bleiben“, erklärt Willy Götz.

Der Kapellsche Hof ernährt eine sechsköpfige Familie. Dabei gehören gerade mal 20 Hektar Land dazu – und kein Traktor. Die gesamte Feldarbeit wird mit Pferden erledigt. Der Hof stellt sich am Sonnabend bei der Bio-Landpartie vor.

Obwohl sie noch beim Üben ist, wie sie sagt, hat es ihr der neue Pflug schon angetan. Sie kann auf ihm stehen oder sitzen und sie muss nicht hinterherlaufen. 5000 Euro haben Götzes in das Gerät aus den USA investiert. Dort stellen Amish People noch Geräte für die Feldarbeit her, die in Europa kaum noch gebraucht zu finden sind.

Familie kann gerade so davon leben

Die Eheleute bewirtschaften 20 Hektar, davon ein Drittel Ackerland. Der Rest ist Wiese und liefert Heu für Pferde und Kühe. Das Heumachen haben sie an einen Lohnbetrieb abgeben müssen. Die Arbeit sei zu zeitraubend, erklärt Beate Götz. Wenn sie noch jemanden einstellen könnten, sähe es anders aus. So haben sie nur eine Auszubildende, die mit auf dem Hof lebt, und ab und zu Praktikanten.

Der Betrieb wirft gerade so viel ab, dass die Familie mit vier Kindern zwischen acht und 15 Jahren davon leben kann. „Wir versuchen, uns selbst zu versorgen“, sagt die Frau. Ihr Mann verkauft zweimal wöchentlich auf Märkten in Zinnowitz und Heringsdorf auf Usedom Obst, Gemüse und Eier von den 60 Hennen. Kunden in Greifswald, Wolgast und im Dorf abonnieren Gemüsekisten.

Götz setzt auf Selbstversorgung

Auf den Feldern wachsen unter anderem Salate, Zucchini, Möhren, Rote Bete, Kürbisse, Kohlrabi, Kohl und Kartoffeln; im Gewächshaus zehn Sorten Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen. Außerdem baut das Paar Getreide an, hat Obstbäume und Beerensträucher. Für die Eigenversorgung liefern zwei Kühe Milch. Butter, Käse, Quark, Joghurt werden selbst gemacht, Brot selbst gebacken. „Wir kaufen nur Kaffee und Klopapier“, sagt Willy Götz augenzwinkernd.

Landpartie zu Bio-Höfen 62 Bio-Betriebe beteiligen sich in diesem Jahr an der Bio-Landpartie der Umweltorganisation BUND in Mecklenburg-Vorpommern. Neben landwirtschaftlichen Höfen öffnen Käsereien, Bäckereien, Mostereien, Röstereien, Mühlen, Fleischereien, Brennereien, Gärtnereien sowie Vermarkter ihre Türen. Besucher können die Arbeiten in den Betrieben kennenlernen, Produkte verkosten und mit den Produzenten ins Gespräch kommen, teilten die Veranstalter mit. Zudem gebe es besondere Aktionen vom Hoffest über Führungen durch die Betriebe, Trecker-Rundfahrten bis zum Melken, Füttern der Tiere oder Reiten. Viele der Höfe sind in den vergangenen Jahren gewachsen.

Als schwer empfindet Beate Rzanny-Götz ihr Leben nicht. Die aus Jena stammende Frau hatte beim Freiwilligen Ökologischen Jahr das Leben auf einem kleinen Bio-Hof kennengelernt und war dann zur Ausbildung nach Steinfurth gekommen – und geblieben. Inzwischen hat ihr Mann ihr den Hof überschrieben, schuldenfrei, wie er betont. Sie findet es faszinierend, mit Pferden zu arbeiten, und sie mag die körperliche Arbeit. „Dafür ist der Mensch gemacht“, sagt sie.

Sie habe eine Lebensqualität, die mit Geld nicht aufzuwiegen sei. Allerdings wünscht sie sich andere Rahmenbedingungen für die Produktion. Die Agrarsubventionen sollten sich nicht an der Fläche, sondern an den Beschäftigten orientieren, schlägt sie vor. „Meine Idee wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle und eine Abgabe für die Umweltzerstörung wie den CO2-Ausstoß.“

