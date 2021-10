Greifswald

Babyglück in der Hansestadt Greifswald: Jede Woche machen dort viele kleine Neuankömmlinge ihre Eltern stolz und glücklich. Heute wollen wir fünf Mädchen und einen Jungen vorstellen, die bereits Ende September und Anfang Oktober zur Welt kamen.

Den Anfang macht Pola Emma, die am 21. September um 14.50 Uhr das Licht der Welt erblickte. Sie wog 3650 Gramm und maß 50 Zentimeter. Zuhause ist sie nun in Wolgast.

Nur einen Tag später, am 22. September, konnten sich die Eltern der kleinen Lina aus Greifswald freuen: Sie kam um Punkt 15 Uhr mit 2970 Gramm und 49 Zentimetern zur Welt.

Ebenfalls am Nachmittag geboren wurde Jana – und zwar am 28. September um 14.28 Uhr. Sie brachte stolze 4190 Gramm auf die Waage bei ganzen 55 Zentimetern. Auch sie wohnt in Greifswald.

Zur Galerie Fünf Mädchen und einen Jungen, die Ende September und Anfang Oktober in Greifswald geboren sind, möchten wir hier mit Bild vorstellen.

Am 2. Oktober erblickte Mia Marie um 21.34 Uhr das Licht der Welt. Sie wog zu diesem Zeitpunkt 2870 Gramm und maß zarte 46 Zentimeter. Zuhause ist sie in Greifswald.

Ein Feiertagskind ist Maja. Sie ist am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, um 0.12 Uhr geboren. Dabei wog sie nur 2370 Gramm bei einer Größe von 44 Zentimetern. Greifswald darf sich über diese neue Bürgerin freuen.

Auch kurz nach Mitternacht, um 0.16 Uhr, des 6. Oktobers verzückte der kleine Karl-Siegfried seine Eltern aus Brünzow. Er wurde mit 3025 Gramm und 49 Zentimetern geboren.

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben und gratulieren allen frischgebackenen Eltern ganz herzlich!

Von OZ