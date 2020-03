Greifswald

Wegen der Corona-Gefahr werden von Montag an auch in Greifswald und dem Landkreis alle Schulen und Kitas geschlossen. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) warb bei den Eltern um Verständnis für die von der Landesregierung verhängte Maßnahme. „Wir wissen um die schwierige und herausfordernde Situation für berufstätige Eltern“, sagte Fassbinder. „Ich appelliere an die Greifswalder, die vor uns stehende große und nicht leichte Aufgabe, vernünftig, freundlich und den Mitmenschen zugewandt zu lösen.“

Tausende Eltern in Greifswald betroffen

Allein in den Kindertagesstätten der Stadt werden rund 4500 Kinder betreut. Tausende Kinder besuchen zudem öffentliche oder private Schulen in der Stadt. Betroffene Eltern sollten alle Möglichkeiten der privaten Kinderbetreuung prüfen, so Fassbinder. „Unterstützen Sie sich gegenseitig.“ Im Falle, dass Eltern ihr Kind selbst betreuen müssen, sollten sich diese zeitnah mit dem Arbeitgeber in Verbindung setzen. „ Mit der Schließung der Einrichtungen hat die Stadt die Chance, weitgehend glimpflich durch die Infektionswelle zu kommen“, so Fassbinder. Bislang gibt es noch keinen positiven Corona-Fall in der Stadt. Für den Kreis melden die Behörden vier Fälle.

Montag ist „Brückentag“

Die Schulen und Kitas bleiben bis einschließlich Sonntag, den 19. April, geschlossen. Für Kinder, deren Eltern in Berufen tätig sind, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind, wird eine Notfallbetreuung in den Einrichtungen organisiert. Das betrifft unter anderem medizinisches Personal, Mitarbeiter bei Feuerwehr, Polizei, Pflegediensten, Behörden und auch im Lebensmittelhandel.

Für einen geordneten Übergang sind am Montag als eine Art „Brückentag“ nochmals alle Schulen und Kitas geöffnet, damit festgestellt werden kann, welche Kinder weiter betreut werden müssen. Kinder, bei denen die Eltern bereits eine Betreuungsmöglichkeit gefunden haben, sollten nicht mehr in die Einrichtungen gebracht werden, so Fassbinder.

Musikschule und Soziokulturelles Zentrum werden dicht gemacht

Als weitere Maßnahme werden das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus und die Musikschule von Montag an komplett geschlossen. Alle dort stattfindenden Veranstaltungen, Kurse und Seminare sind somit abgesagt. „ Greifswald ist bislang kein Hochrisikogebiet, diese Chance wollen wir nutzen und frühzeitig alle Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.“

Ob die Stadtbibliothek geöffnet bleibt, wird am Montag entschieden, sagte Fassbinder. Auch beim Freizeitbad prüften derzeit die Stadtwerke, wie weiter verfahren wird. Laut Fassbinder wird in der Stadtverwaltung geprüft, welche Angebote zurückgefahren und ob eventuell Sprechzeiten reduziert werden müssen. Auch Home Office sei in der Verwaltung ein Thema.

Von Martina Rathke