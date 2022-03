Greifswald

Die Lage der Flüchtlinge, die aktuell aus der Ukraine kommen, sei sehr dynamisch und könne sich jeden Tag ändern. So versuchte es Landrat Michael Sack (CDU) zu erklären, als er am Donnerstag in einem alten Klassenzimmer in Loitz stand. Die ehemalige Grundschule direkt am Stadtwall wurde vergangenes Jahr vom Kreis gekauft, sollte eigentlich ab November grundlegend saniert werden. Nun leben hier jedoch erstmal 102 Flüchtlinge, die vor dem Krieg in der Ukraine Schutz in Deutschland suchen.

Insgesamt könnten hier 218 Menschen unterkommen, gemeinsam mit bis zu zwölf anderen Flüchtlingen in den leeren Räumen. Hier bekommen sie ein Pritschenbett, drei Mal am Tag warmes Essen, Trinken, Sicherheit. „Es ist sicherlich spartanisch, aber wir tun, was wir können“, erklärt Landrat Sack. Loitz ist eine von zwei Notunterkünften, die der Kreis aktuell betreibt. Die Grundschule in Loitz und die große Turnhalle in Greifswald. Weitere Unterkünfte, Jugendherbergen, Schullandheime und Jagdschule, verteilt im Kreis, werden bald wieder in den normalen Betrieb gehen.

Notunterkunft in einem halben Tag eingerichtet

Doch auch dann sei genug Platz, neue Menschen aufzunehmen. „Oft heißt es, dass ein Bus kommt, der dann doch nicht kommt,“ so Sack. Deswegen wolle man nicht unnötig Turnhallen belegen. „Es ist alles vorbereitet, wenn wir den Platz brauchen, können wir die Notunterkünfte in einem halben Tag herrichten“, beteuert der Landrat. Doch hier ist auch nicht das Problem:

Stand Donnerstagmorgen waren im Kreis Vorpommern-Greifswald über 816 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Sogar 967 erfasst – heißt, dass die Behörden von den Menschen wissen, dass sie sich im Kreis aufhalten. Erfahrungsgemäß bleiben sie nur kurz in den Unterkünften, verschnaufen, erholen sich so gut es geht von der strapaziösen Flucht. Doch dann brauchen sie eine Wohnung. „Die Reihenfolge ist immer gleich: Nach der Registrierung haben die Flüchtlinge einen Anspruch auf Sozialleistungen und können ihre Wohnung selbst mieten. Das ist politisch auch so gewollt.“

Corona verlangsamt die Prozesse

Doch schon hier gibt es Probleme. Der bürokratische Akt, mit dem die Ukrainer in der Ausländerbehörde aufgenommen werden, dauert. Trotz des neuen Schichtsystems ist es nur schwerlich möglich, mehr als 100 Menschen am Tag zu registrieren. „Nun haben die Mitarbeiter aus Greifswald mit Corona zu kämpfen, weswegen die Registrierung aktuell nur in Anklam möglich ist“, erklärt Sack. Hier sei man bereits in Absprache mit Transportunternehmern, um einen schnellen Transfer zu organisieren.

Hilfe kommt nun vom Land: Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) hat personelle Hilfe zugesagt, um so die Aufnahme zu beschleunigen. Das ist auch relevant für alle weiteren Hilfen. Kita, Schule, Job und eben das Recht, eine Wohnung zu mieten, führen nur über die Ausländerbehörde.

Was jedoch auch ein Staatssekretär nicht zusagen kann, sind Wohnungen. Hier findet Sack klare Worte: „Vor Ostern wird uns eine Welle von Flüchtlingen erreichen, die schon hier sind, aber in Anlagen untergebracht sind, die dann Touristen aufnehmen. Wir haben dann vor Ostern noch mal richtig Stress.“

Kann Greifswald seiner Rolle gerecht werden?

Auf der Suche nach langfristigen Unterkünften nimmt er alle Gemeinden in die Pflicht: „Wir wissen alle, wie angespannt der Wohnungsmarkt in Greifswald ist. Allerdings muss die Stadt auch entsprechend ihrer Größe Menschen aufnehmen.“ Da könne man sich nicht zurücklehnen und sagen, dass eben keine Wohnungen da sein, so Sack weiter. Was bedeutet das in Zahlen? Wenn Greifswald etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung im Kreis stelle, könne auch erwartet werden, dass etwa ein Viertel der Flüchtlinge dort unterkommt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derweil werden im ganzen Kreis Wohnungen aufbereitet. „Die Menschen melden ihre Wohnung bei uns, wir geben die Informationen an die Gemeinde weiter, die dann eine Begehung macht“, erörtert Sack das Prozedere. Denn nicht jede Wohnung ist auch in einem bezugsfertigen Zustand. Deswegen versuchen die Menschen nun, die leer stehenden Wohnungen im Kreis fertigzumachen. „Oft geht es da um die Pflege der Sanitäranlagen, ein paar neue Fliesen und einmal scharf durchwischen“, so Sack.

Doch auch hier sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: „Im ganzen Kreis fehlt es an Möbeln und Elektrotechnik.“ Der Landrat richtet einen Appell an die Bevölkerung: Spenden sind nun wichtiger denn je, um zumindest das Mindestmaß einer ordentlichen Einrichtung in die Wohnungen zu bekommen.

Von Philipp Schulz