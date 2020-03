Feiern, tanzen und schlemmen: So lief der OZ-Ball in Heringsdorf auf Usedom

Heringsdorf

Was für ein wunderbarer Abend: Bei der siebten Auflage des OZ-Balls auf Usedom feierten 180 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus, Medizin, Sport und Kultur am Sonnabend fröhlich und ausgelassen im Kaiserbädersaal des Hotels Maritim in Heringsdorf bis zum frühen Sonntagmorgen. Der Festsaal war wie immer im typischen Blau-Weiß-Look der OZ versehen und bildete den festlichen Rahmen für einen Abend, bei dem die Gäste nicht nur schlemmten, feierten und tanzten, sondern auch viele anregende Gespräche führten und das eine oder andere Geschäft miteinander anbahnten.

Damit die Gäste am Abend ordentlich feiern konnten, hatten die Mitarbeiter des Maritim Hotels wieder alle Hände voll zu tun. So ist mit den Vorbereitungen schon einen Tag vorher begonnen worden. „Das Fleisch zum Beispiel haben wir frühzeitig gewürzt und mariniert“, erklärte Steffi Hiller, stellvertretende Küchenchefin. Auch der Klassiker, ein im Ganzen gebackenes Wildschwein, wurde serviert. Dazu Rollbraten vom Rotwild, Maispoulardenbrust, Schwarzer Heilbutt und verschiedene andere Fischarrangements und leckere Desserts. Zusammen mit Frühstückschefin Mandy Glienik und anderen hat sie das Büffet aufgebaut, während die Gäste zum Sektempfang im Foyer ankamen.

Hier stießen Brigitte und Walter Kienast, der frühere Chef von Greifen-Fleisch, schon einmal an. „Wenn die lokale Zeitung einlädt, kann man wieder viele Leute treffen, die man sonst eher selten sieht“, sagte Walter Kienast. Er freue sich auf den Abend und darauf, „dass man wieder zusammenkommt und schnacken kann.“ Ähnlich sah das Andreas Pantermehl, Vorsitzender des Wolgaster Tierparkvereins. „Beim OZ-Ball gibt es immer schöne Musik, gute Gespräche und viele Tänze – darauf hoffen wir auch heute.“

Coronavirus: Landrat musste absagen

Einer allerdings ist dann doch nicht zum Ball erschienen: Landrat Michael Sack ( CDU). Er sagte eine Stunde vorher betrübt ab: „Meine Frau und ich hatten uns sehr auf den Abend gefreut“, meinte er. „Aber wegen steigender Infektionen in Deutschland tagt auch regional der Krisenstab. Ich bin nur am Telefonieren, das aber möchte niemand auf einem Ball“, sagte er.

Von der aktuellen Debatte um das Coronavirus wollten sich die Gäste den Abend nicht verderben lassen. „Man sollte trotzdem rausgehen und fröhlich sein“, meinte Gunnar Wobig, Geschäftsführer der Landesenergie- und Klimaschutzagentur. Seine Partnerin Bettina sowie Bärbel und Andreas Wanke aus Ahlbeck konnten dem nur zustimmen. An diesem Abend stehe definitiv der Spaß im Vordergrund.

Kleider und Tanz – das wünschen sich die Gäste

Denn der OZ-Ball ist nicht nur ein Treffpunkt für Politik, Kultur und Gesellschaft: „Man trifft hier Freunde und hat gemeinsam eine schöne Zeit“, betonte Katrin Pegel. Und Finanz-Staatssekretär Heiko Miraß ( SPD) schätze vor allem, dass die ganze Region bei dem Event der OZ vertreten ist, nicht nur die Insel Usedom. „Es ist wie ein Klassentreffen der Region“, sagte er und lacht.

„Dieser Ball ist einfach toll und hat ein schönes Ambiente. Es ist auch wirklich ein Ball, mit Kleidern und Tanz. Das gefällt uns sehr gut“, sagten Karl und Dr. Constanze Dankert von der Insel Usedom. Natürlich konnten an diesem Abend wieder jede Menge wunderschöne Kleider in allen Farben und Formen – von hauteng bis weit schwingend – bewundern werden. Auf der Bühne sorgten die „Ready Teddies“ als Liveband gemeinsam mit DJ Thorsten Erdmann aus Greifswald dafür, dass die Tanzfläche immer gut gefüllt war.

Geburtstagsständchen für Günter Göhrl

Zwei Paare genossen den Abend ganz besonders: Günter und Helga Göhrl aus Greifswald sowie Katrin Wendlandt und Jan Lander aus Zinnowitz. Die Paare hatten sich als OZ-Leser für die begehrten Ballkarten beworben und saßen am Tisch von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. „Wir sind so glücklich, hier dabei sein zu können“, sagten die Leser. Beide Paare tanzten ausgiebig und für Günter Görl gab es kurz nach Mitternacht noch eine besondere Überraschung: der langjährige OZ-Abonnent feierte seinen 78. Geburtstag und die Gäste im Saal sangen ihm ein Geburtstagsständchen.

Zu denen, die zum ersten Mal dabei waren, gehörten Prof. Britta Bockholdt, Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin, mit ihrem Mann Lutz Tröbner. „Das war ein gelungener Abend. Das Essen ist exzellent und die Atmosphäre ist wunderbar ungezwungen. Wir würden gern bei der nächsten Auflage des Balls im kommenden Jahr wieder mit dabei sein“, so Bockholdt. Auch anderen Gästen ging es ähnlich. Kay Kischko vom Rotary Club Insel Usedom hielt ganz viele Momente des Abends mit der eigenen kleinen Kamera fest. „Das sind schöne Erinnerungen an einen unvergesslichen Abend“, meinte er.

Von Cornelia Meerkatz und Manuela Wilk