Festauftakt nach Corona: Historienspektakel am Greifswalder Museumshafen

Es wird in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Areal am Museumshafen erstmals ein Historienspektakel statt. Die neu konzipierte Veranstaltung ist das erste öffentliche Fest, das seit der Corona-Pandemie in Greifswald stattfindet und auch die erste Nach-Corona-Veranstaltung, die von der Event Company Nord und Veranstaltungsagentur Rudolf GmbH Rostock organisiert wird.

Die Universitäts- und Hansestadt hat sich Geschäftsführer Joachim Rudolf ausgesucht, weil er hier seit 25 Jahren das Fischerfest veranstaltet, damit die Gegebenheiten vor Ort sehr gut kennt und vertrauensvoll mit der Stadtverwaltung zusammenarbeitet. „Die Kooperation mit der Stadt funktioniert sehr gut. Unser Konzept wurde abgesegnet, so wie wir es vorgeschlagen haben“, sagt Rudolf.

Maximal 440 Besucher zeitgleich

Er ist gespannt, wie die Greifswalder das Historienspektakel annehmen. „Die Abstandsregeln werden bei uns selbstverständlich eingehalten“, erklärt der Unternehmer. „Der Moderator auf der Bühne wird die Gäste regelmäßig erinnern, Abstand zu halten oder auch einzelne Gruppen bitten, sich zu verteilen.“

Das Gelände ist eingezäunt, wie es die Vorschrift vorsieht. Am Einlass werden Kontrollkarten an die Besucher verteilt, die laminiert sind und nach Ende des Besuchs wieder eingesammelt und gereinigt werden. „Auf diese Weise gewährleisten wir, dass zeitgleich maximal 440 Besucher auf dem Gelände sind“, sagt Rudolf. Unter freiem Himmel sind derzeit seitens der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern Veranstaltungen mit maximal 500 Personen erlaubt. Das auf dem Gelände beschäftigte Personal muss mitgerechnet werden.

Sechs Euro Eintritt für Erwachsene

Damit sich der Aufwand der Event Company Nord und Veranstaltungsagentur Rudolf GmbH Rostock finanziell rechnet, müssen vergleichsweise hohe Eintrittsgelder erhoben werden. Ein Erwachsener zahlt sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre drei Euro. Wer kleiner ist als ein historisches Schwert, darf das Historienspektakel kostenfrei besuchen. Dafür wird ein umfangreiches Programm geboten.

An historischen Ständen werden Schmuck und Edelsteine feilgeboten. Quelle: privat

Die Kinder können Buddelschiffe basteln, Böttchern, Armbrustschießen, ein handbetriebenes Kinderkarussell fahren, mit Holz schnitzen und die Kinderritterrüstkammer besuchen. Spillmanns Kiepenkasper und der Puppenspieler Hummlerus erzählen Geschichten.

Wikingerkämpfe und Musik

Es werden auch zwei Wikingerlager aufgebaut, in denen sich jeder selbst im Axtwerfen und Bogenschießen ausprobieren kann. „Es wird auch Wikingerkämpfe geben“, verrät Joachim Rudolf (Freitag und Sonnabend 12.30 Uhr, 15.30 Uhr, 18.30 Uhr, 20.30 Uhr, Sonntag 11.45 Uhr, 14.15 Uhr, 16.30 Uhr).

Die Gruppe „Stryx a loco“ spielt Musik auf historischen Instrumenten (Freitag und Sonnabend 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr, 21 Uhr, Sonntag 11 Uhr, 13.30 Uhr, 15.45 Uhr, 17.30 Uhr). Selbstverständlich darf da der Dudelsack nicht fehlen. Höhepunkt am Sonnabendabend ist eine Feuershow (21.30 Uhr).

Spanferkel vom Spieß

Auch kulinarisch reist man voll und ganz in die Vergangenheit. Es gibt Spanferkel am Spieß, einen Holzofenbäcker, das Kartoffelhaus, den Nuss- und Mandelröster, Bier, Met, Wein und Heilwasser.

Nach etlichen ausgefallenen Großveranstaltungen wie dem Fischerfest, dem Klostermarkt Eldena und dem Drachenbootfest ist das Historienspektakel am Museumshafen das erste Spektakel, das wieder stattfindet. Bereits eine Woche später richtet die Greifswald Marketing GmbH den Caspar-David-Friedrich-Tag aus.

Von Katharina Degrassi