Festival brachte polnische Kultur nach Greifswald

Handgemachter Jazz, Lesungen oder ein Polnisch-Crashkurs: Die vergangenen zwei Wochen in der Hansestadt standen im Zeichen des Nachbarlandes. Zum 22. Mal lockte das Festival der polnischen Kultur, der PolenmARkT, in Greifswald und Umgebung zahlreiche Besucher an. Zum Abschluss des Festivals spielten die Bands HuRaban und Kapela Maliszów im St. Spiritus.

„Dieses Konzert war auf jeden Fall ein Highlight der vergangenen elf Tage“, meint der Organisator Marek Fiałek. Der Student Sławomir Podlewski ist extra aus Stettin in die Hansestadt gekommen, um die Band Kapela Maliszów, eine der bekanntesten polnischen Folkbands, live zu sehen. „Ich finde es super, dass es hier in Deutschland so ein großes polnisches Festival gibt“, sagt der 26-Jährige. „In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir gemeinsam Erinnerungen schaffen und nicht jeder sein Ding durchzieht“, und stößt mit einem Greifswalder Studenten mit Bier an. Für Podlewski war das ein schöner Abend, wie er meint.

Polnische Kultur in Vorpommern noch nicht angekommen

Aber auch das Auftaktkonzert im Theater sei grandios gewesen, findet Marek Fiałek: „Die Leute, die da waren, hatten ein unvergessliches Erlebnis.“ Leider habe es nur wenig Publikum gegeben. Generell sei der Andrang in diesem Jahr geringer ausgefallen, als in den Jahren zuvor. „Es macht mich manchmal ein bisschen traurig, dass die polnische Kultur in Vorpommern noch nicht so angekommen ist wie beispielsweise die skandinavische oder russische.“ Als möglichen Grund dafür sah er die Musikauswahl. „Jazz ist vermutlich keine Musik für die breite Masse.“

Was jedoch auffiel: kostenlose Veranstaltungen wurden gut besucht, bei Veranstaltungen mit Eintritt sind die Leute vorsichtiger, so Fiałek. Die Lesungen lockten viele Interessierte an und bei der Vorstellung von Animationsfilmen war der Saal sogar so voll, dass einige Leute nach Hause geschickt werden mussten. „Im nächsten Jahr überlegen wir deswegen, zwei Mal Animationsfilme vorzuspielen“, sagt Marek Fiałek.

Veranstaltungen kommen im Landkreis besser an als in der Hansestadt

Luisa Friedrich hat einige Veranstaltungen des Festivals besucht, war in der Kulturbar und in der ROSA. „Ich habe keine Verbindung zur polnischen Kultur“, sagt die 35-jährige Versicherungsangestellte beim Abschlusskonzert. „Aber das hält mich auch nicht davon ab, meinen Horizont zu erweitern.“ Schließlich wäre Polen direkt um die Ecke. Sie finde es toll, dass es so tolle kulturelle Veranstaltungen in der Hansestadt gibt. „Und Musik verbindet eh immer“, sagt sie.

Konzerte und Lesungen gab es aber nicht nur in Greifswald, sondern auch in der Region. Dort kämen die Veranstaltungen generell besser an als in der Stadt. In Görmin diskutierten beispielsweise rund 40 Senioren über polnische Politik. „Es ist einfach notwendig, dass es auch im Umland Möglichkeiten gibt, etwas zu unternehmen. Das Publikum dort ist super dankbar dafür“, meint der Organisator.

Schulprojekt mit polnischen Schauspielern

Im Umland wurden außerdem Schulprojekte durchgeführt: polnische Schauspieler besuchten Klassen, um gemeinsam ein Theaterstück einzuüben. „Die Kids sind super dankbar und zufrieden, wenn sie einen Dolmetscher, einen echten Schauspieler oder Autor kennen lernen können“, sagt Fiałek. Für nächstes Jahr wird geplant, dass zehn Schulen aus Vorpommern ein solches Projekt machen können. Die Ergebnisse sollen anschließend gemeinsam präsentiert werden.

„Mein persönliches Highlight war eine Art Wohnzimmerkonzert eines Jazz-Trios in Stralsund“, erklärt der Organisator. „Die Musiker haben sich bemüht, super leise zu spielen. Die Atmosphäre war einfach super – das Licht und die alten Möbel.“ Etwa 40 Leute wären bei dem Konzert dabei gewesen.

Im kommenden Jahr können sich Interessierte auf die besten Trompeter Polens freuen, macht Fiałek neugierig. Zum Auftaktkonzert wird ein klassischer Gitarrist ein Konzert geben.

