Festspiele MV in Greifswald: Gäste mit Bratsche und Blockflöte verzaubert

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gehören mit mehr als 190 Konzerten und über 90 000 Besucherinnen und Besucher im Jahr zu den größten Klassikfestivals in Deutschland. Am Sonntag gab sich passend dazu eine der bekanntesten Blockflötistinnen in der Greifswalder Straße die Ehre.