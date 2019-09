Festumzug mit oder ohne Polizei?

Vorpommern-Greifswald

Karneval, Erntedank, Dorfjubiläum und Martinsumzug – viele dieser Feiern gehören seit Jahren zum festen Veranstaltungskalender der Städte und Dörfer in unserer Region. Allein im vergangenen Jahr gab es 227 dieser bei einer Genehmigungsbehörde offiziell angemeldeten Brauchtumsveranstaltungen. Doch in der jüngsten Vergangenheit kam es mehrfach zu Irritationen, weil die Polizei nicht so wie früher ganz selbstverständlich die Umzüge begleitete. Der 2018 ausgefallene Lampionumzug der Erich-Weinert-Grundschule in Greifswald zum Martinsfest ist dafür nur ein Beispiel. Ein anderes der Martinsumzug in Anklam. Ein neuer Kurs der Ordnungshüter oder gar veränderte Gesetzeslage?

Mitnichten, erklärt Gunnar Mächler, Leiter der Polizeiinspektion Anklam. „Aufgrund besonderer Sicherheitslagen kann es immer passieren, dass wir Brauchtumsveranstaltungen wie den Martinsumzug nicht absichern können. Doch grundsätzlich wollen wir unseren Beitrag auch künftig leisten, um solche Feste zu ermöglichen“, versichert er. Allerdings komme es immer wieder vor, dass Veranstalter keine oder nur ungenügende Kenntnisse darüber haben, welche formalen Schritte und gesetzlichen Vorschriften einzuhalten seien. Im Klartext: Möchte jemand einen Umzug oder ein Fest im öffentlichen Verkehrsraum, sprich Straßen oder Plätze, stattfinden lassen, müsse er das bei der Ordnungsbehörde der Stadt – im ländlichen Raum sind es die Ämter –beantragen. „Die Genehmigungsbehörde bezieht andere Behörden in die Entscheidungsfindung ein. Dann wird geklärt, ob Beschilderungen erforderlich sind, Bereiche für den Verkehr gesperrt oder sonstige Auflagen erfüllt werden müssen“, so Mächler. Bei großen Umzügen, die über Hauptverkehrsstraßen führen, sei die Absicherung durch die Polizei eine dieser möglichen Auflagen. „Und dann kann es auch mal passieren, dass wir sagen müssen – es geht nicht“, so der Polizeichef.

Weinertschule plant wieder Martinsfest

Für Thomas Carls, Vorsitzender des Gesamtelternrates der Erich-Weinert-Schule, ein schwieriges Thema. „Im vorigen Jahr wurde uns von der Stadt gesagt, dass die Polizei den Martinsumzug nicht begleiten kann. Wir sollten eine externe Sicherheitsfirma beauftragen. Doch die dafür notwendigen 1000 Euro konnte sich unsere Schule nicht leisten. Wir haben keinen Förderverein, der eine solch große Summe aufbringen kann, wie in anderen Schulen“, zeigt sich der engagierte Vater verärgert. Jetzt habe die Schulleitung wieder einen Antrag gestellt, im November einen Martinsumzug durchführen zu dürfen. „Noch gibt es keine Genehmigung“, so Carls. Dabei sei dieses Ereignis gerade für Kinder im Brennpunktviertel Schönwalde II so wichtig.

„Die Sicherheit der Teilnehmer eines Umzugs hat oberste Priorität.“ Gunnar Mächler, Polizeichef Quelle: Hannes Ewert

„Es gibt Schulen im Landkreis, die ihre Martinsumzüge zusammenlegen und sich dann auch die Kosten teilen“, sagt Führungsgruppenleiter Arne Zarbock. Denn Fakt sei: Auch die Polizei koste Geld. In der Vergangenheit sei oftmals ein Auge zugedrückt worden, in Zukunft wohl eher nicht. „Wir kommen an den gesetzlichen Vorschriften nicht vorbei“, sagt Mächler. Der halbstündige Einsatz eines Beamten im mittleren Dienst, so Zarbock, schlage mit 26,25 Euro zu Buche, eines Beamten im gehobenen Dienst sogar mit 42,25 Euro. „Je nach Einsatzstärke und Dauer sind das für den Veranstalter schnell mal Kosten im dreistelligen Bereich“, erklärt er. Deshalb rate er auch, sich umfangreiche Gedanken über die Streckenführung eines Umzugs zu machen. Führe die Veranstaltung vielleicht nicht über Haupt-, sondern über Nebenstraßen, „sind statt zehn vielleicht nur vier Beamte erforderlich“.

Umzug ist noch lange keine Demo

Gunnar Mächler betont, dass es bei all dem immer um die Frage der Sicherheit geht. „Die Sicherheit der Teilnehmer hat oberste Priorität. Zehn Jahre kann alles gut gegangen sein, aber wehe einmal nicht“, sagt er und erinnert an das Horrorszenario in Berlin, als ein SUV in eine Menschenmenge fuhr. Vier Personen verloren ihr Leben. Deshalb sei es gerade bei Umzügen wichtig, auch hinten abzusichern.

Keine Lösung indes sei es, den Umzug plötzlich als Demonstration anzumelden, wie bereits geschehen. Für Demos gebe es andere Vorschriften, die Polizei müsse sie absichern. Zudem gelte: Demonstrationsrecht geht vor Veranstaltungsrecht. Das spürten auch die Altstadtgemeinden von Greifswald, als sie 2018 zeitgleich zu einer AfD-Demo das Martinsfest veranstalteten. Sie bekamen keine Polizeibegleitung, mussten den Lampionumzug auf Gehwegen statt auf der Straße stattfinden lassen. Die Versammlungsbehörde der Stadt oder des Amtes prüfe, so Mächler, ob das Ereignis tatsächlich dem Versammlungscharakter entspreche oder nicht doch eine Brauchtumsveranstaltung sei. In Anklam hatte man am Wochenende Glück: Dort wurde aus der jährlichen Radtour von Bürgermeister Michael Galander und Bürgervorsteher Andreas Brüsch kurzerhand eine Raddemo für den Ausbau von Radwegen im Peenetal. Von Anklam aus ging es für die knapp 150 Teilnehmer über die viel befahrene Bundesstraße 109 nach Ziethen, wo sie die Fahrbahn knapp zehn Minuten lang für den Verkehr sperrten, bevor es weiter nach Quilow ging. Möglich machte es die Polizeibegleitung.

Von Petra Hase