Greifswald

Kjell Oetke hätte sich gerne noch mehr Musik auf dem Innenhof im Jugendzentrum Klex angehört. Er genoss mit einem Freund zuerst den Techno und anschließend den Auftritt der Sängerin Hanka auf der Bühne in der Langen Straße. Da aber trotz zahlreicher Lockerungen der Coronaregeln Konzerte nur unter strengen Auflagen stattfinden, zogen die beiden weiter – zu einer anderen Bühne nach Ladebow. Im Klex waren die folgenden Konzerte bereits ausgebucht.

An mehreren Standorten in Greifswald lud die Fête de la musique am Montag, der Sommersonnenwende, zu Konzerten ein, alles draußen, alles umsonst. Und in diesem Jahr mit strengen Coronaauflagen. Es sei schön, dass wieder Veranstaltungen stattfinden können und die Atmosphäre sei entspannt, sagte Kjell Oetke. Aber es sei eben nicht vergleichbar mit dem, was ohne Corona möglich wäre. „Es gibt wegen der Regeln viel weniger Interaktion zwischen den Gästen und auch zwischen den Gästen und den Musizierenden“, bedauerte er.

Anmeldung, Maskenpflicht, Tanzverbot

Neben der erforderlichen vorherigen Anmeldung für einen Sitzplatz im Klex und der Straze durften Gäste bei der Fête de la musique nirgendwo Alkohol konsumieren und auch nicht tanzen. Masken waren immer dann Pflicht, wenn Besucher nicht am Platz saßen oder der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wurde. So schreibt es die Schweriner Landesregierung vor. „Dadurch wirkte der Techno eher wie Hintergrundmusik. Normalerweise würde man sich dazu bewegen“, so Oetke. Bei den niedrigen Inzidenzzahlen sei es in Ordnung, das Tanzen zu erlauben.

Etwas anders sah das der 22-jährige Fiedje, der die Verbote zwar bedauert, aber Verständnis zeigt. Nach dem vergangenen Sommer habe es im Nachhinein Kritik gegeben, dass zu schnell und ohne Sicherheitskonzepte gelockert wurde. Der Lockdown im Herbst und Winter folgte. Da sei es besser, jetzt etwas vorsichtiger zu sein und Schritt für Schritt zu lockern. „Es ist geil, dass überhaupt wieder etwas stattfindet und man mal wieder draußen sein kann“, sagte er.

Bands waren begeistert von Greifswalder Publikum

Auch in der Straze, wo vor der Hauptbühne der Fête ganze 150 Gäste sitzend Platz nehmen durften, war niemand so richtig genervt von den Regeln. Im Gegenteil: die beiden Studentinnen Anne und Josephine freuten sich, nach zwei Jahren endlich wieder auf ein richtiges Konzert zu gehen. Die Anmeldung habe eh nur wenige Minuten gedauert. Ähnlich sahen es vier junge Frauen, die wie alle anderen Gäste nach dem Konzert einmal raus und – falls sie sich auch für das Nächste angemeldet hatten – wieder rein gehen mussten. Eine Prozedur, die alle gerne in Kauf genommen haben.

Besonders angetan war die Schweriner Band Mary Jane and the Baltic Sweet Jazz Orchestra. Sängerin Mariana Born berichtete nach dem ausgebuchten Konzert, dass sie seit Pfingsten wieder Straßenmusik gemacht hätte, in diesem Jahr aber noch kein richtiges Konzert hatten und eh noch nie in Greifswald gewesen sein. Trotz Auflagen war die Band begeistert und kündigte sich direkt für weitere musikalische Besuche an.

Warteliste: Abendshows schnell ausgebucht

Die Lust am Feiern kann auch Anna (23) bezeugen. Sie gehört zum Verein Greifswald International Students Festival (Gristuf), der die Veranstaltung mit zahlreichen Partnern wie dem Klex, der Straze, dem Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus oder dem Verein Rosa auf die Beine stellte. „Die Abendveranstaltungen waren innerhalb weniger Tage ausgebucht“, sagt sie. Am Nachmittag hingegen war noch rund die Hälfte der 45 Sitzplätze im Klex-Innenhof frei.

Ob die Konzerte überhaupt stattfinden, stand lange Zeit nicht fest. In den vergangenen Wochen hatte das Land zahlreiche Öffnungsschritte beschlossen, darunter auch den Wegfall der Testpflicht für Veranstaltungen im Freien. „Es kamen alle paar Tage neue Regeln dazu, zum Glück waren es Lockerungen“, blickte Anna zurück. Für jede Bühne wurde ein Hygienekonzept erstellt. Dass in Berlin bereits im Freien wieder getanzt werden darf, während MV es noch verbietet, sei zwar etwas enttäuschend, aber hinzunehmen. Dank zahlreicher Unterstützer und Musiker, von denen einige bereits in den Vorjahren dabei waren, konnte der ehrenamtliche Verein die Veranstaltung auch in diesem Jahr auf die Beine stellen.

Von Christopher Gottschalk und Philipp Schulz