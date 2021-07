Hanshagen

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, bemerkte der Mähdrescherfahrer am Montag plötzlich Flammen an seinem Erntefahrzeug. Weder die eingebaute Selbstlöschanlage der Großmaschine noch die Löschversuche mit einem Feuerlöscher halfen. Obwohl drei Feuerwehren zügig anrückten, brannte der Mähdrescher komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass sich der Brand auf das Getreidefeld ausdehnte. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Damit sind seit Beginn der Getreide- und Rapsernte in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Polizei bereits Schäden von mehr als 2,5 Millionen Euro bei einer Reihe von Mähdrescher- und Feldbränden entstanden.

Selbstlöschanlage des Mähdreschers funktionierte nicht

Bei einem Feuer in der Nähe von Hanshagen ist am Montag gegen 14.30 Uhr ein Mähdrescher zerstört worden. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass sich der Brand auf einem Feld neben der B109 zwischen den Ortschaften Rubkow und Hanshagen ereignet habe.

„Auf Grund eines technischen Defektes geriet der Mähdrescher bei Mäharbeiten in Brand“, sagte ein Sprecher. „Die eingebaute Selbstlöschanlage funktionierte nicht und auch eigenhändige Löschversuche mittels Feuerlöscher verliefen erfolglos.“

450.000 Euro Schaden

Aus diesem Grund wurden über Notruf Feuerwehr und Polizei gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Trotz der Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehren Murchin, Menzlin und Rubkow wurde der Mähdrescher durch das Feuer vollkommen zerstört.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 450.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. 26 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Von RND/kha/dpa