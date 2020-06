Feuer in Sägewerk in Region Loitz ausgebrochen

Loitz

In einem Sägewerk in der Region Loitz (Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstagabend ein größeres Feuer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, sind mehrere Feuerwehren derzeit im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Die Rauchschwaden über dem holzverarbeitenden Betrieb seien kilometerweit zu sehen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Brandursache, der Schaden und weitere Umstände des Vorfalls seien noch unklar.

Von RND/dpa