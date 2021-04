Alt Tellin/Roßdorf

Eine Woche nach dem Großbrand in der riesigen Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald), bei dem mehr als 55.000 Tiere getötet wurden, ist die Brandursache weiter unklar. „Die Ermittlungen dauern noch an“, erklärte ein Sprecher der Polizei in Anklam am Dienstag. So dürfen Teile der eingestürzten Stallreste samt der Kadaver weiter erst beräumt werden, wenn der Brandgutachter dabei sein kann. Ermittelt werde in alle Richtungen, wann der Experte erste Ergebnisse vorstellt, sei aber noch unklar.

Das Feuer war am 30. März am frühen Vormittag ausgebrochen. Flammen, Hitze und Rauch hatten sich über Lüftungsschächte und andere Verbindungen schnell ausgebreitet. Letztlich wurden alle Stallanlagen zerstört, Feuerwehren konnten nur eine Biogasanlage retten. In der Anlage, die zu den größten in Deutschland gerechnet wurde, standen laut Betreiber zuletzt etwa 7000 Sauen und 50.000 Ferkel, wovon nur etwa 1300 Tiere gerettet werden konnten.

Betreiber war die Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) Holding, die elf solcher Anlagen bewirtschaftet, davon drei in Mecklenburg-Vorpommern.

Von RND/dpa