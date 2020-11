Feuerwehren bekämpfen Ölteppich im Hafen von Mönkebude

Ueckermünde

Zu einer Gewässerverunreinigung ist es am Wochenende im Hafen von Mönkebude in der Nähe von Ueckermünde ( Südvorpommern) gekommen. Ein Ölteppich hatte sich im Hafen ausgebreitet. Die Feuerwehren Grambin und Ueckermünde rückten aus, um den Ölfilm zu bekämpfen.

Passanten entdeckten den Ölteppich

Passanten entdeckten den ölartigen Schadstofffilm am Freitag, der sich auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern im Hafen ausgebreitet hatte. Sie informierten Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Grambin rückten zur Bekämpfung des Ölteppichs aus, der am Samstag bereits eine Fläche von rund 200 Quadratmetern bedeckte. Um die verunreinigte Stelle zogen die Einsatzkräfte eine Ölsperre und brachten ein spezielles Mittel auf, um die Schadstoffe zu neutralisieren. Mit einem Schlauchboot und Ölsperren wurden die Grambiner Wehrleute dabei am Samstag von der Feuerwehr aus Ueckermünde unterstützt. Ein Verursacher für die Gewässerverunreinigung konnte bislang nicht ermittelt werden.

Von OZ