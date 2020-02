Feuerwehren in Vorpommern schmücken sich mit historischer Technik

Velgast/Weitenhagen

Rot, glänzend und mit großem Charme. Alte Feuerwehrfahrzeuge leisten in Mecklenburg-Vorpommern vielerorts noch einen guten Dienst. Wir haben mal bei den Wehren nachgefragt und uns die schönsten Exemplare angesehen. Eine Auswahl:

„Er braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Wenn er erstmal läuft, bringt er noch seine 85 km/h“, sagt Wehrführer Matthias Renz und meint damit sein ältestes Gefährt im Stall. Im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Garz steht ein Fahrzeug, das ein halbes Jahrhundert alt ist und zu den ältesten im Landkreis zählen dürfte. Das Tanklöschfahrzeug vom Typ Mercedes Kurzhauber hat trotz Baujahr 1970 laut Renz nur knapp 24000 Kilometer Laufleistung vorzuweisen. Der rollende Oldie kann sechs Kameraden und 2500 Liter Wasser zum Einsatzort bringen.

Die Garzer haben das Fahrzeug 1999 von der Ahlbecker Feuerwehr abgekauft, berichtet der Wehrführer. Technisch sei der Mercedes noch gut in Schuss. „Wenn er auf Touren kommt, ist es im Wagen aber so laut, dass man kaum den Funk versteht“, sagt Renz, der seit 1996 zur aktiven Wehr gehört und im März 2019 die Führung übernommen hat. „In naher Zukunft brauchen wir ein neues Fahrzeug. Das weiß die Gemeinde“, sagt Renz. In der Nähe befinden sich der Flughafen Heringsdorf, die Begegnungsstätte auf dem Golm oder mehrere Ferienhausgebiete.

Ribnitzer pflegen Ford aus dem Jahr 1972

Wirklich viele Einsätze fährt er nicht, doch die Kameraden der Feuerwehr in Tempel bei Ribnitz-Damgarten hegen und pflegen ihr Ford Tragkraftspritzenfahrzeug. Am 21. Juli 1972 wurde der Ford Transit zugelassen. Und der Ford TSF ist tatsächlich bis heute im Einsatz. Dreimal rückten die Tempeler Kameraden im vergangenen Jahr aus. Die Feuerwehr Tempel gehört als Einheit zur Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten.

Knapp 20000 Kilometer hat das mittlerweile fast 48 Jahre alte Gefährt erst auf der Uhr. Nicht wirklich viel. „Aber wenn wir gebraucht werden, sind wir da“, sagte unlängst Helmut Rapp, Chef der Einheit Tempel. Über Ribnitz-Damgartens Partnerstadt Buxtehude fand der Ford den Weg nach Tempel. Die Ortswehr Ovelgönne/Ketzendorf, eine Einheit der Buxtehuder Feuerwehr, „verkaufte“ das TSF kurz nach der Wende für eine symbolische D-Mark nach Vorpommern.

Die Kameraden der Tempeler Feuerwehr kennen sich glücklicherweise im Kfz-Bereich aus und sorgen dafür, dass der Ford in Schuss bleibt. Allerdings sind Ersatzteile mittlerweile nur noch bei speziellen Oldtimer-Händlern zu bekommen.

Weitenhagen : Lückenbüßer wurde zur Dauerlösung

Es sollte nur zwei bis drei Jahre bleiben, bis ein neues Fahrzeug gekauft werden kann. Heute, nach 16 Jahren, steht das Tanklöschfahrzeug noch immer in den Hallen der Feuerwehr Weitenhagen. Die „Oma“ wie sie den Mercedes 1113 nennen, feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum.

„Wir haben es 2003 von einem bayerischen Sammler geholt. Eigentlich stand es dort schon ausgesondert mit anderen Fahrzeugen in der Garage – eins haben wir ihm dann abgekauft“, erzählt der stellvertretende Wehrführer Torsten Krumm. Die „Oma“ hielt die Männer von Beginn an auf Trap: „Als wir es geholt haben, hielten wir an der Tankstelle und haben ewig nach dem Tank gesucht. Selbst unsere Berufskraftfahrer haben ihn nicht gefunden“, erinnert sich Krumm. Letztlich hätten sie ihn gefunden – unter dem Beifahrersitz.

Die 21 aktiven Mitgliedern investieren seit jeher Zeit und Kraft, um das Fahrzeug von 1970 am Laufen zu halten. Trotz seiner Mängel, habe das Fahrzeug die Männer und Frauen noch nie im Stich gelassen: „Wenn es anspringt, fährt es auch, bis der Tank leer ist“, sagt Torsten Krumm.

Rügens „Oma“ steht in Buschvitz

„Unsere 'Oma' dürfte das älteste Feuerwehr-Fahrzeug auf der Insel sein“, sagt Kai Niemann. Der kümmert sich aufopferungsvoll um den Granit K27 aus dem Baujahr 1953. Das Löschfahrzeug führt eine Tragkraftspritze und eine Holzleiter mit und machte schon zu DDR-Zeiten in der Feuerwehr von Buschvitz Dienst. Acht Feuerwehrleute fanden im Innenraum Platz.

„Heute transportieren die Wehren ihre Leute mit einem separaten Mannschaftstransportwagen, aber früher hatte man ja nur ein Fahrzeug“, sagt Niemann. Wenn überhaupt. Manche Spritze sei auch von einem Trecker zum Einsatzort gezogen worden. Die „Oma“ wurde später an das Oldtimer-Museum in Prora ausgeliehen. „Nach dem Bau unseres neuen Feuerwehrgerätehauses vor 15 Jahren haben wir sie wieder zu uns geholt.“

Die Freiwillige Feuerwehr Gingst führt zu ihrem 100-jährigen Geburtstag im 2009 ihren von Pferden gezogene Spritzenwagen vor. Quelle: Uwe Driest

In ehrenamtlicher Arbeit erneuerten die Kameraden 'Anstrich, Trittbretter und Leisten. Heute wird der Oldie nur noch als Traditionsfahrzeug bei Umzügen oder Veranstaltungen wie Feuerwehr-Geburtstagen oder dem traditionellen Oldtimertreffen in Buschvitz aus der Garage geholt.

Eine Handdruckspritze aus dem Jahr 1911

Etwas abseits heutiger Feuerwehrtechnik steht im Gerätehaus der Velgaster freiwilligen Feuerwehr ein Schmuckstück aus den Anfangstagen des Lösch- und Rettungswesens in der Gemeinde – eine Handdruckspritze von 1911, gefertigt von der Firma Gustav Ewald in Küstrin, nahe Frankfurt (Oder).

„Unsere Wehr wurde am 20. August 1911 gegründet und kurz vor dem Jahreswechsel wurde die Spritze angeschafft, für stolze 1600 Reichsmark“, sagt Peter Tews, der heutige Wehrleiter. Untergestellt wurde das gute Stück, das von zwei bis vier Pferden gezogen werden muss, zunächst in der Scheune des Pfarrers, der die Feuerwehr ins Leben gerufen hatte. Erst 1912, baute die Gemeinde ein Gerätehaus. Acht kräftige Feuerwehrmänner sind nötig, der Spritze den Druck zu verleihen, der etwa 70 Liter Wasser pro Minute aus dem Schlauch pumpen kann.

Bis 1942 war die Handdruckspritze im aktiven Einsatz. Dann kam das erste Feuerwehrauto der Marke Stoewer ( Stettin) mit Motorspritze. Als dieses nach 1945 mit der Sowjetarmee gen Osten verschwand, wurde die alte Spritze wieder in Dienst gestellt. Zum 50. Geburtstag der Velgaster Wehr wurde das Kleinod in einer Scheune wiederentdeckt, aufgehübscht und führte dann den damaligen Feuerwehr-Umzug an. Bis heute ist die immer noch funktionsfähige Spritze ein gern gesehener Gast bei Feuerwehrfeierlichkeiten im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Ein Fahrzeug als Wasserträger

Noch tut er seinen Dienst – der W50 aus dem Jahr 1974. „Der kommt bei uns regelmäßig zum Einsatz und meistens springt er auch an“, sagt Sundhagens Wehrführer Heiko Schammel. Das Fahrzeug der Sundhagener Feuerwehr in der Löschgruppe Brandshagen ist vor allem als Wasserträger unterwegs. Wir verfügen über einen hydraulischen Rettungssatz, haben aber nur 600 Liter Wasser direkt am Fahrzeug“, erklärt Schammel. Vor allem deshalb werde der Oldtimer weiterhin gebraucht. Schließlich sei die Löschgruppe Brandshagen mit ihren 21 aktiven Mitgliedern auch für den Rügenzubringer zuständig.

Allerdings soll das fast fünf Jahrzehnte alte Fahrzeug ersetzt werden. „Wir sollen drei neue Tragkraftspritzenfahrzeuge/Wasser (TSF-W) bekommen“, sagt Schammel. 170 dieser neuen Fahrzeuge sind fürs gesamte Land MV geplant. Deshalb rechnet der Feuerwehrchef noch nicht so schnell mit dem Ersatz. Aber wenn die neuen Feuerwehrfahrzeuge kommen, dann werde der alte W50 endlich außer Dienst gestellt. Ob er dann ebenfalls wie ein „G 5“ TLF 15 von 1953, der auch der Sundhagener Wehr gehört, im Technikmuseum Grimmen landet?

