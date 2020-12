Feuerwerksverbot: Greifswalder Polizei stockt Personal an Silvester auf

Greifswald

Traditionell treffen sich viele Hansestädter am 31. Dezember um Mitternacht am Museumshafen oder auf dem Marktplatz, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. Für gewöhnlich gehört dazu auch ein bunter Mix aus Raketen und Pyrotechnik.

Doch in diesem Jahr ist alles anders: Landesweit gilt in der Neujahrsnacht ein Feuerwerksverbot an öffentlichen Plätzen. Auch große Silvesterpartys sind nicht erlaubt, das gilt auch für Versammlungen unter freiem Himmel.

Anzeige

Vermehrte Polizeikontrollen

Kein Feuerwerk, kein gemeinsames Feiern: Um die von der Landes- und Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen an Silvester durchzusetzen, wird die Polizei in der Hansestadt die Präsenz in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar verstärkt zeigen. Obwohl die Beamten wegen der Auflagen mit weniger Einsätzen rechnen, werden zusätzliche Polizeibeamte unterwegs sein, teilt Andrej Krosse, Sprecher der Polizeiinspektion Anklam, auf OZ-Anfrage mit.

Lesen Sie auch: Silvester ohne Tanz und Feuerwerk? So soll in MV trotz Corona gefeiert werden

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren wird der Schwerpunkt der Kontrollen in der Innenstadt rund um den Museumshafen und auf Höhe des Marktplatzes liegen. Vermehrte Kontrollen wird es zudem auch in Schönwalde geben, wie Krosse anfügt. Deutschlandweit gilt ein Verkaufsverbot für Raketen und Böller. Eingeführt wurde dieses, um Kliniken in der Silvesternacht zu entlasten und Verletzungen durch das Zünden von Raketen und Böllern zu minimieren. Lediglich Feuerwerk der Klasse F1 ist beispielsweise in Supermärkten erhältlich. Dabei handelt es sich um Knallerbsen, Brummkreisel, Wunderkerzen oder kleine Bengalos.

Auch Mitarbeiter der Stadt unterwegs

Ein Schlupfloch gibt es dennoch: Das Feuerwerksverbot gilt nicht auf privaten Grundstücken. Wer also Raketen oder Böller aus dem vergangenen Jahr übrig hat, kann diese auf dem eigenen Grund und Boden in die Luft jagen. Dennoch rät die Polizei davon ab: „Wir können verstehen, dass der eine oder andere eine Vorliebe für Pyrotechnik an Silvester hat. Aber wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, deshalb raten wir, vor allem auf Pyrotechnik der Klasse F2 gänzlich zu verzichten.“

Unterstützung bei den Kontrollen in der Hansestadt erhalten die Beamten auch von der Stadt. „Es werden Mitarbeiter der Verwaltung beziehungsweise des kommunalen Ordnungsdienstes die Einhaltung der Corona-Landesverordnung an Silvester und in den Morgenstunden von Neujahr kontrollieren. Zuvor festgelegte Einsatzorte werden besonders intensiv bestreift. Der konkrete Einsatz der Mitarbeiter wird im Übrigen von der Dynamik des Geschehens im Stadtgebiet abhängen“, sagt Franziska Vopel von der Pressestelle.

Generelles Verbot in der Nähe von Kirchen, Pflegeheimen und Krankenhäusern

In der Hansestadt sorgte das Thema Feuerwerk bereits vor der Pandemie für Zündstoff. Im Frühjahr erfragte die Stadtverwaltung in einer aufwendigen Umfrage die Akzeptanz von Einschränkungen der Silvesterknallerei in Greifswald. Doch die Zuständigkeit für ein Verbot liegt nach der „Sprengstoffzuständigkeitslandesverordnung“ nicht bei der städtischen Verwaltung, sondern bei den Landräten oder kreisfreien Städten.

Auch ohne die aktuelle Corona-Verordnung ist das Abbrennen von Pyrotechnik in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen nach dem Sprengstoffgesetz verboten.

Von Christin Lachmann