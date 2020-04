Fieberambulanz in Greifswald steht kurz vor der Eröffnung

Greifswald

Das Schild „ Fieberambulanz“ an der Wand der Berufsschule des Landkreises in der Siemensallee ist bereits angeschraubt, drinnen werden noch letzte Kabel verlegt. Voraussichtlich noch in der Woche vor Ostern wird hier das erste Zentrum dieser Art im Land eröffnet, gedacht um die Belastung in Corona-Zeiten für die Arztpraxen zu reduzieren.

„In die Ambulanz können Patienten kommen, die Fieber und Atemwegsbeschwerden haben“, erklärt Karina Kaiser, Gesundheitsdezernentin des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Hier wird dann über den weiteren Behandlungsweg entschieden.“

Für das Land sind insgesamt vier solcher Fieberzentren an den Corona-Versorgungsclustern in Rostock, Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg geplant, das hatte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) bereits im März angekündigt. Eine zusätzliche Einrichtung des Ameos-Klinikums und der Ärztegemeinschaft Haffnet in Ueckermünde hat bereits eröffnet.

Hausarztpraxen vor dem Shutdown bewahren

Hauptanliegen der gemeinsamen Fieberambulanz von Landkreis und Universitätsmedizin Greifswald ( UMG) sei es, die potenziellen Coronafälle aus den Hausarztpraxen zu bekommen. „Ein Hauptproblem ist und bleibt die fehlende Schutzkleidung in den Arztpraxen“, erklärt Professor Jean-Francois Chenot, Direktor der Allgemeinmedizinischen Abteilung an der UMG.

„Wenn es jetzt zu einem positiven Fall in einer Hausarztpraxis kommt, gilt diese als kontaminiert und muss für die nächsten Wochen geschlossen werden.“ Das wäre flächendeckend eine Katastrophe. „Schließlich gibt es ja nach wie vor viele weitere Patienten, die hausärztlich betreut werden müssen, ob wegen Bluthochdrucks, Diabetes oder Rückenschmerzen“, so Chenot.

Die Versorgung der Bevölkerung durch Allgemeinmediziner sei immens wichtig. „Ins Krankenhaus können diese Patienten ja auch nicht – dort werden die Kapazitäten für Notfälle und Corona-Patienten benötigt.“

Fieberambulanz in Greifswald In der Siemensallee 5 in Greifswald wird in Kürze die erste Fieberambulanz eröffnet. Behandeln lassen können sich hier Menschen mit Atemwegserkrankungen, Fieber und Grippesymptomen (Parkplatz gegenüber bei ml & s). Eine vorherige telefonische Absprache mit dem Hausarzt ist empfohlen, eine Anmeldung in der Fieberambulanz unbedingt erforderlich. Sollte es sich um eine „gewöhnliche“ Atemwegserkrankung handeln, kann der Arzt die entsprechenden medizinischen Rezepte ausstellen. Im Falle eines Corona-Verdachts wird an der Universitätsmedizin getestet und die Behandlung entweder in der häuslichen Quarantäne oder in schwereren Verläufen im Klinikum fortgesetzt. Auch positiv auf Corona getestete Menschen können in der Fieberambulanz untersucht werden. Der Eröffnungstermin steht noch nicht fest, der Landkreis peilt aber eine Öffnung noch vor Ostern an.

Professor Jean-Francois Chenot macht den Anfang

Jean-Francois Chenot wird der erste Arzt sein, der die Patienten in der Fieberambulanz in der Siemensallee betreut, voraussichtlich vier Stunden am Tag. „Wir fangen erst mal mit einem kleinen Team an“, sagt er. „Wenn wir merken, dass Bedarf da ist, werden wir personell aufstocken.“ Dafür sind bisher Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) vorgesehen, die ihre berufliche Weiterbildung in Hausarztpraxen absolvieren, Personal aus den Kliniken des Landkreises soll nicht abgezogen werden.

Ungewohnter Anblick: Das Wartezimmer der Fieberambulanz in der Greifswalder Siemensallee. Quelle: Anne Ziebarth

Im Fieberzentrum ist alles auf größtmöglichen Abstand und Ansteckungsschutz ausgerichtet. „Am Eingang wird ein Mitarbeiter in Schutzkleidung stehen und gibt einen Mundschutz an die Patienten aus, die das Haus betreten“, erklärt Karina Kaiser. „Auch eine Handdesinfektion gehört dazu.“ Im Inneren bietet sich den Patienten eine merkwürdige Mischung aus Schulgebäude und Krankenhaus.

Wo sonst junge Menschen die langen Flure der Beruflichen Schule entlangschlendern, ist jetzt rot-weißes Absperrband gespannt, trennt die vorgesehenen Laufwege der Patienten ab. Auch das Wartezimmer gleicht mehr einem abstrakten Kunstobjekt als dem Wartebereich einer Arztpraxis. Stühle, mit penibel ausgemessenem Abstand zueinander, stehen vereinzelt im Raum, die Krankenkassenkarte wird durch einen Schlitz in einer dicken Plexiglaswand an die Mitarbeiter übergeben.

Auch Corona-Patienten können behandelt werden

„Am liebsten wäre es uns, wenn sich hier in der Fieberambulanz gar keine Patienten begegnen“, sagt Jean-Francois Chenot. „Deshalb ist es auch unbedingt notwendig, sich vorher telefonisch anzumelden.“ Es sollten wirklich nur die Patienten kommen, bei denen eine persönliche Begutachtung nötig ist und eine telefonische Beratung durch den Hausarzt nicht ausreicht.

„Außerdem können hier nachgewiesen positiv getestete Menschen behandelt werden“, erklärt er. „Also Menschen, die wegen des Coronavirus zwar nicht ins Krankenhaus müssen, aber trotzdem behandlungsbedürftig sind, zum Beispiel wegen einer anderen Erkrankung. Das sind derzeit noch sehr wenig, aber die Zahl kann steigen.“

Dezernentin Karina Kaiser und die kaufmännische Geschäftsführerin des medizinischen Versorgungszentrums Verena Plocher (v.li.) vor der neuen Fieberambulanz. Quelle: Anne Ziebarth

Schutzausrüstung ist limitierender Faktor

Jean-Francois Chenot wird in voller Schutzkleidung arbeiten, derzeit profitiert der Landkreis Vorpommern-Greifswald hier von den Beständen des Rettungsdienstes. Bestellungen seien vom Corona-Verwaltungsstab des Kreises schon vor Wochen aufgegeben worden, man versuche ständig, weitere Quellen zu erschließen, täglich warte man auf Nachschub.

Das betrachtet auch Chenot sehr nüchtern: „Der Bestand von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln ist ein limitierender Faktor für uns.“ Der Landkreis versuche nach wie vor alles, um neue Schutzausrüstung zu beschaffen, sagt der stellvertretende Landrat, Dietger Wille. „Wir haben einen großen Mangel an Schutzausrüstung und melden wöchentlich den Bedarf nach Schwerin“, so Wille. „Dort ist die Situation aber auch nicht besser, da kann man gar keinen Vorwurf machen.“ Parallel versuche der Kreis seit Wochen auch andere Liefermöglichkeiten zu nutzen, meist sind allerdings nur Teilmengen zu bekommen. Man helfe sich gegenseitig, zum Beispiel hätte die Universitätsmedizin Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt, auch für den Rettungsdienst sei noch Ausrüstung da. Aber an eine vollständige Ausstattung der Pflegeheime aus Kreisbeständen sei vorerst nicht zu denken.

Von Anne Ziebarth