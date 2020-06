Fiete (15) aus Greifswald: „Homeschooling klappte besser als erwartet“

Greifswald

Eine Mischung aus Freude und „Oh Gott“ – so beschreibt der 15-jährige Fiete Adam sein Schuljahr. Mit gemischten Gefühlen ging er in die Homeschooling-Zeit, doch mit einem Ziel vor Augen habe er sich motivieren können, die Schulaufgaben zu erledigen. Und das Ziel habe er erreicht. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Zeugnis“, sagt der Schüler der Greifswalder Caspar-David-Friedrich-Schule stolz.

Die Kommunikation mit den Lehrern und Klassenkameraden hätte gut funktioniert, auch die zu bearbeitenden Aufgaben hielt der Achtklässler für angemessen. „Wenn ich Fragen hatte, konnte ich mich immer an meine Lehrer wenden, die haben sehr schnell geantwortet“, sagt der Schüler. Dennoch: „Ich habe vermutlich nicht so viel für die Schule gemacht, wie ich es in Präsenzzeit getan hätte“, gibt er zu.

Anzeige

Einen Großteil der Zeit hat Fiete an der Nähmaschine gesessen und Mund-Nasen-Schutz genäht. Diesen hat er unter seinem Label „fie-bag“ vertrieben. „Die Hausaufgaben für die Schule habe ich dann oft in den Abendstunden erledigt“, sagt er. Es sei ein Vorteil gewesen, dass er sich frei einteilen konnte, wann er welche Aufgaben erledigt.

Weitere OZ+ Artikel

Ob er sich freut, nach den Ferien wieder in die Schule gehen zu können? „Ein bisschen. Obwohl das Homeschooling besser geklappt hat als ich gedacht hätte“, findet er. Doch nun stehen erst einmal die Ferien an. Nähen und ein Ausflug zur Familie nach Leipzig stehen auf dem Plan. „Und dann mal schauen, wie es im nächsten Schuljahr weitergeht“, sagt er.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Stefanie Ploch