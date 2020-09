 Figurentheater in Greifswald: „Kasper ist ein Anarchist“

Greifswald

Die sichtbare Bühne ist nicht groß, vielleicht einen Meter Spielfläche betrachtet das Publikum. Trotzdem hängen Kinder wie Erwachsene gleichermaßen gebannt vor dem Geschehen. Auf der Bühne ein Klassiker: Kasper – stilecht mit Mütze und prominenter Nase - ist auf der Suche nach einem Häuschen für seine Großmutter und trifft dabei allerhand dubiose Gestalten. Während die Zuschauer lachen und juchzen, arbeitet hinter der Bühne Jens Hellwig auf Hochtouren. Der 53-jährige diplomierte Puppenspieler aus Dresden hält das ganze Stück allein am Laufen, spielt Figuren, sorgt für Spezialeffekte und geschrieben hat der die Geschichte natürlich auch. Auch körperlich ein harter Job. „Die Figuren haben Massivholzköpfe“, beschreibt er. „Kein vernünftiger Puppenspieler würde die heute noch verwenden, sie sind viel zu schwer. Aber sie sind so wundervoll beseelt.“

Im Herzen Kind geblieben

Die Puppen stammen aus dem Fundus von Egon Gäble (1905 bis 1967), Gründer des Puppentheaters im Zoo Dresden. Eigentlich sollten die Puppen ins Museum, aber Hellwig nutzte die Chance und verlieh ihnen neues Leben. Die Verbindung zu Gäble kam über familiäre Bande zustande. „Beide Eltern waren Puppenspieler, mein Vater kannte den Egon“, sagt Hellwig. In den Genuss von Exklusivvorstellungen für den Sohn sei er aber nicht gekommen. „Meine Eltern waren viel unterwegs und hatten wenig Zeit.“ Trotzdem habe er sich das Kindliche bewahrt, in seinen Augen ein Muss in dem Beruf. „Du versuchst, die Organisation mit der Professionalität eines Erwachsenen hinzubekommen, aber im Herzen musst Du Kind bleiben. Sonst funktioniert es nicht.“

Dabei ist Kaspertheater bei weitem nicht nur für Kinder gedacht. „Natürlich ist Figurentheater auch etwas für Erwachsene“, erzählt er. „Ich habe auch schon Faust in Rostock gespielt. Allerdings nicht mit Kasperfiguren.“ Doch auch der Kasper kommt abends auf ungeahnte Touren. Für viele Stücke gibt es Erwachsenenvariationen. Da steigt ein erregter Kasper dann schon mal der attraktiven Gretel hinterher, oder zieht den vermeintlichen Gegenspielern eins mit der zusammengerollten Bildzeitung über.

Der uralte Kampf von Gut gegen Böse

„Kasper ist ein Anarchist. Kasper ist aber auch ein Zustand.“, sagt Hellwig. „Sicherlich bildet das klassische Kaspertheater immer Archetypen ab. Die Hexe ist böse, der Kasper gut. Aber der Kasper ist auch etwas faul, macht was er will, isst gerne und trinkt Bier. Natürlich nicht in der Kindervorstellung.“ Es hätte eine Zeit der ultimativen political correctness gegeben, da sei der Kasper in vielen Stücken zum sauberen Zahnputzkasper mutiert, brav und artig. Dieses Bild teile Hellwig nicht. „Bei mir darf der Kasper auch mal mit der Pritsche austeilen“, beschreibt er. „Aber mit der Bemerkung: Das macht man sonst nicht.“ Trotzdem sei das Genre des Kaspertheaters immer eine Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, am Ende wartet irgendwie doch meist eine Belehrung. „Aber mit einem Lachen, den Lachen hilft beim Wahrnehmen“, betont Hellwig. „Jeder Schüler weiß, dass man sich an Dinge die mit einem Lachen verbunden sind, am besten Erinnern kann.“ Oder, wie Kasper es ausdrücken würde: „Lachen ist die beste Art zu atmen.“

Puppenspiel in Greifswald

