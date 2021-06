Film ab! Mit diesen Highlights startet das Greifswalder Cinestar ﻿

Greifswald

Zwei Filmplakate vor dem Greifswalder Cinestar kündigen die Wiedereröffnung des Kinos an: Auf dem ersten springt dem Betrachter Kult-Komiker Otto mit Zauselfrisur und Zauberstab entgegen. Auf dem zweiten streckt ein Hase – mit Jeanshemd, aber ohne Hose – freudestrahlend und umgeben von seinen Freunden eine Möhre in die Höhe. Zwischen den Filmplakaten hängen Botschaften wie „Schön, dass du wieder da bist“ oder „HAPPY ENDlich wieder Kino“.

Ab dem 1. Juli erwartet die Hansestädter ganz großes Kino. Dann öffnet das Greifswalder Cinestar wieder den Vorhang – nach fast acht Monaten Pause. Das Programm steht. Fast ein Dutzend Filme werden zum Start über die Leinwände flimmern. Dass noch nicht alle Filmplakate im Foyer auf das kommende Programm hinweisen, hat einen einfachen Grund, wie Christoph Kämke, Leiter des Greifswalder Cinestars, erklärt: „Alle Kinos wollen jetzt Werbemittel haben, die Verleiher beginnen nun damit, die Filmplakate zu drucken. Es war ja lange nicht klar, wann wir wieder öffnen können.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gigantische Film-Ikonen werden wieder lebendig

Dass sich der Lockdown so lange hinziehen würde, damit hat Kämke nicht gerechnet. „Wir dachten noch, dass wir schon zur Weihnachtszeit wieder aufmachen können, aber da ging es ja erst richtig los.“ Dabei gehören Herbst, Winter und die erste Hälfte des Frühjahrs eigentlich zur besten Sendezeit für die Kinos. „Bei 35 Grad Celsius ist es schwieriger, den Leuten das Kino schmackhaft zu machen – auch wenn ich immer betone, dass es hier klimatisiert ist“, sagt Kämke. Doch viel wichtiger sei das Filmangebot. „Unser Kerngeschäft ist es, einen Film vorzuführen. Wenn man keine gute Ware hat, ist der Aufwand drumherum zwar schön und gut, aber es würde sich wirtschaftlich nicht lohnen.“

Und die neue Filmware, die in den ersten zwei Wochen in Greifswald gezeigt wird, kann sich sehen lassen. In „Kong vs. Godzilla“, der in 3D gezeigt wird, werden echte Film-Ikonen wieder lebendig. Wie der Titel erahnen lässt, treten hier der legendäre Riesen-Gorilla King Kong und das ebenfalls gigantische Echsen-Wesen Godzilla gegeneinander an.

Diese Regelungen gelten für Kinobesucher Laut Corona-Landesverordnung, die noch bis zum 30. Juni in Kraft ist, müssen bislang alle Gäste vor dem Besuch im Kino einen negativen Corona-Test vorweisen. In der Hansestadt gibt es eine Vielzahl von Zentren, die kostenlose Tests durchführen. Die vollständige Liste finden Sie auch auf der Homepage der Greifswalder OZ. Zudem besteht die Möglichkeit vor Ort unter den Augen der Mitarbeitern einen Selbtest durchzuführen. Im Kino gilt grundsätzlich Maskenpflicht. Auf den Sitzplätzen darf die Mund-Nasen-Bedeckung jedoch abgenommen werden. Die Kino-Betreiber dürfen die Säle zu 50 Prozent auslasten, um die Abstände einhalten zu können. Im Greifswalder Cinestar können die Karten vorab online auf www.cinestar.de/kino-greifswald gebucht werden, sind aber auch an der Kinokasse erhältlich.

Ein Hexenmeister, eine Steinzeitfamilie und rasante Fahrten

Auch einige Fortsetzungen befinden sich im Programm. Der freche hosenlose „Peter Hase“ lässt sich in einem zweiten Teil wieder blicken und sorgt in der Familienkomödie „Ein Hase macht sich vom Acker“ – einer Mischung aus Real- und Animationsfilm – erneut für reichlich Ärger. Schräg geht es auch in der neuen Komödie mit Otto Waalkes zu. In „Catweazle“ verkörpert er den gleichnamigen schrulligen Hexenmeister, der sich ins 21. Jahrhundert beamt, um seinen Zauberstab zu suchen. Unterstützung erhält dabei von einem kleinen Jungen. Auch die animierte Steinzeitfamilie „Croods“ feiert ein Comeback und trifft in „Die Croods - Alles auf Anfang“ auf eine andere Familie, die in der Evolution schon viele Epochen weiter ist.

Gruselig wird es hingegen in dem dritten Teil des Horrorfilms „Conjuring“ zugehen, in dem die Geisterjäger Ed und Lorraine Warren in einem neuen paranormalen Fall ermitteln. In diesem gesteht ein junger Mann einen Mord. Die Warrens gehen jedoch davon aus, dass dahinter eher dämonische Kräfte stecken. Reichlich Action verspricht der neunte Teil der Filmreihe „Fast and Furious“ mit Vin Diesel.

„HAPPY ENDlich wieder Kino!“ prangt auf einem Plakat im Eingangsbereich des Domcenters, in dem sich auch das Cinestar befindet. Quelle: Christin Lachmann

Film-Klassiker nochmal auf der großen Leinwand

Kino-Leiter Christoph Kämke hat sich für den Standort Greifswald noch einiges vorgenommen. Neben den fest etablierten Aktionen wie der Vorführung der „Metropolitan Opera“ und der „Ladies Night“ plant er weitere Formate. Zum einen möchte er eine „Cine-Classic“-Reihe an den Start bringen. In dieser sollen die größten Filme aller Zeiten nochmal im Kino gezeigt werden, erklärt Kämke. „Ein ähnliches Konzept gibt es bei Cinestar schon. Da wird jedoch von der Zentrale vorgegeben, was gezeigt wird.“ Kämke möchte das Konzept noch etwas modifizieren, sagt er. Die Idee: Die Besucher sollen selbst entscheiden, welche Film als nächstes gezeigt wird. „Wir starten mit einem Klassiker, danach bekommen die Besucher eine Liste mit sechs Filmen und dürfen ankreuzen, welchen sie sehen wollen.“

Auch will Kämke stärken mit den örtlichen Schulen kooperieren: „Kino ist in erster Linie ein Ort für Unterhaltung, aber nicht nur. Es gibt genug Produktionen, die sehenswert und auch für Schulen sehr interessant sein können.“ Ein Beispiel sei der Film „Systemsprenger“. In dem Drama geht es um ein traumatisiertes neunjähriges Mädchen, das von einer zur nächsten Pflegefamilie kommt, weil sie als unberechenbar gilt. „Es ist ein grandioser Film, der sehr erfolgreich, aber nicht die Massen angesprochen hat. Man hat ihn jedoch auch vor Klassen vorgeführt.“ Doch zunächst hofft Christoph Kämke auf einen erfolgreichen Neustart am 1. Juli.

Von Christin Lachmann