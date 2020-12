Findlinge in MV: Wo Vorpommerns größte Steine zu finden sind

Vorpommern

Staunend steht der Mensch vor gewaltigen Steinbrocken – vor den eiszeitlichen Großgeschieben. Vorpommern ist ein Gebiet, in dem man heute noch viele der großen Steine findet, die auch Findling oder erratischer (=verirrter) Block genannt werden. Diese Bezeichnungen stammen aus einer Zeit, in der man sich nicht erklären konnte, wie die schwergewichtigen Steine nach Norddeutschland kamen.

Denn erst 1875 bewies der schwedische Geologe Otto Torell, dass Norddeutschland einmal vom Inlandeis bedeckt war und diese großen Brocken mitbrachte.

Wie Rosinen im Kuchenteig

Dieses kilometerdicke Eis schob sich während der drei großen Vorstöße beständig aus dem skandinavischen Hochland in südliche Richtung. Dabei schürfte es unentwegt festes Gestein als Bruchstücke ganz verschiedener Größe vom felsigen Untergrund ab, schob sie (daher Geschiebe) mit sich nach Süden und lagerte sie in den norddeutschen Moränen ab. Heute stecken sie darin wie die Rosinen im Kuchenteig.

Nach dem Schmelzen des Eises zeigte sich die Oberfläche der weiträumigen Moränengebiete in Mecklenburg-Vorpommern dicht mit Geschieben unterschiedlicher Größe bestreut. Man hat sie fast vollständig weggeräumt. Über Jahrhunderte waren zahlreiche Menschen damit beschäftigt, große Geschiebe zu spalten und zu behauen. Daraus wurden dann unter anderem Fundamente und Mauern.

Die Steinschläger waren ein wichtiger Berufszweig. Sie zerstörten sogar die meisten der aus Findlingen errichteten Großsteingräber. Daher blieben nur wenige der großen Steine bis heute erhalten.

53 große Brocken in Vorpommern

Inzwischen stehen alle verbliebenen Brocken kristalliner Geschiebe (Granit und Gneis) von mehr als zehn Kubikmeter Größe (ca. 28 Tonnen) als Landesgeotope unter Schutz. Sie sind in einem Kataster erfasst. In Vorpommern gibt es 53 von ihnen. Auf Rügen liegen sie besonders konzentriert, meistens vor einem Steilufer. Durch diese besondere Lage entgingen sie vermutlich den Steinschlägern.

Buskam-Informationstafel des Geologischen Dienstes MV an der Göhrener Strandpromenade Quelle: Rolf Reinicke

Mit einem Gewicht von etwa 550 Tonnen ist der „Buskam“ der größte von ihnen – fast so groß wie ein Einfamilienhaus – und gleichzeitig der größte aller deutschen Findlinge. Dieser Riese liegt etwa 350 Meter vom Göhrener Nordstrand entfernt im fünf Meter tiefen Wasser, ragt bei normalem Pegelstand eineinhalb Meter aus dem Wasser und ist vom Ufer aus gut erkennbar.

Er besteht aus dem etwa 1450 Millionen Jahre alten Hammer-Granit, der während der letzten Vereisung vor etwa 20 000 Jahren vom Inlandeis über 120 Kilometer von der Hammer-Halbinsel auf Bornholm hierher geschoben wurde. Der „Buskam“ erhielt auf Grund seiner ungewöhnlichen Größe nun sogar das Zertifikat „Nationaler Geotop“. Deshalb steht seit September 2020 eine Buskam-Informationstafel des Geologischen Dienstes MV an der Göhrener Strandpromenade.

Söbensniedersteen und Klein Helgoland

Von den anderen im oder am Wasser liegenden Rügener Findlingen ist ganz besonders der „Söbensniedersteen“ (90 Tonnen) am Gell Ort, dem nördlichsten Punkt der Insel, bekannt. Außerdem der schicksalsbehaftete „Schwanenstein“ (151 Tonnen) vor Lohme, „Klein Helgoland“ (112 Tonnen) bei Sassnitz, der „Fritz-Worm-Stein“ (65 Tonnen) am Lobber Ort und der „Waschstein“ (50 Tonnen) vor dem Königsstuhl.

Der „Söbensniedersteen“ markierte zuverlässig Gell Ort, den nördlichsten Punkt des Landes Quelle: Rolf Reinicke

Den größten landeinwärts liegenden Findling der Insel, auch ein Hammer-Granit (281 Tonnen), findet man auf einem Feld bei Nardevitz/Jasmund. Es ist nur ein Rest eines Findlings, denn ursprünglich hatte er etwa die dreifache Größe – war also wirklich riesig. Man hat ihn aber leider im 19. Jahrhundert gespalten. Aus ihm wurden unter anderem die sechs je circa fünf Tonnen schweren Säulentrommeln der „Preußensäulen“ von Neukamp beziehungsweise Groß Stresow gefertigt. Bekannt ist auch der legendäre „Opferstein“ (73 Tonnen) von Quoltitz auf Jasmund. Neu hinzu kam 2002 der im Hafen von Mukran geborgene „Jastor“ (91 Tonnen), aufgestellt an der Einfahrt zum Fährhafen.

Den Teufelstein gibt es nicht nur einmal

Der weitaus größte aller Findlinge auf dem vorpommerschen Festland ist der beeindruckende „Große Stein“ (360 Tonnen) von Altentreptow – ein unbedingt lohnendes Ausflugsziel.

Sagenumwoben sind der „Teufelstein“ (95 Tonnen) von Lubmin und der „Teufelsstein“ (60 Tonnen) im Achterwasser bei Pudagla. Sehenswert sind auch der „Blücherstein“ (100 Tonnen) bei Kavelpaß/ Boldekow am Landgraben und der „Teufelsstein“ (73 Tonnen) von Neu Plestlin in der Gemeinde Bentzin an der Peene. Außerdem die namenlosen Findlinge von Hohenklempenow (78 Tonnen) im Tollensetal sowie der von Todenhagen (105 Tonnen) bei Ahrenshagen-Daskow im Amtsbereich Ribnitz-Damgarten.

Von Rolf Reinicke