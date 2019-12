Fische oder Frau? Bürgerschaft entscheidet über Kunstwerk in Greifswald

Greifswald

Die Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt (OTV) kämpft für ein Kunstwerk von Heinrich Zenichowski im neuen Kreisel an der Lomonossowallee. Einstimmig beschlossen die Ortsräte am Donnerstag auf einer Sondersitzung, die Entscheidung in die Bürgerschaft zu bringen.

Das Stadtparlament soll die „Maritime Stele“ statt der Statue „Heimweg“ von Julia Kausch auswählen. „Ob wir es nun dürfen oder nicht, wir werden es in der Bürgerschaft versuchen“, sagt OTV-Vorsitzender Ibrahim Al Najjar ( SPD).

Beschluss für Zenichowski könnte Rechtsbruch sein

Eine Jury schloss Zenichowski Ende November aus formalen Gründen vom Wettbewerb aus. Die OTV akzeptiert diese Entscheidung nicht. Damit könnten juristische Probleme auf die Stadt zurollen, sagt Tobias Schreiber, Leiter des städtischen Rechtsamtes. „Sollte die Bürgerschaft den Auftrag an Herrn Zenichowski vergeben, hätten wir wahrscheinlich einen rechtswidrigen Beschluss. Wir würden damit gegen das Vergaberecht verstoßen. Ich würde dem Oberbürgermeister in diesem Fall empfehlen, den Beschluss zu beanstanden.“ Andere Künstler könnten gegen die Entscheidung der Bürgerschaft klagen.

Auf dem Kreisverkehr in der Lomonossowallee soll der „Heimweg“ von Julia Kausch stehen. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Streit um Kunstwerk dauert seit einem Jahr an

Der Streit um das Kunstwerk dauert mittlerweile ein Jahr. Es soll auf dem neuen Kreisel an der Kreuzung Einsteinstraße-Lomonossowallee-Dubnaring entstehen. Im Februar veranstaltete die Stadt einen öffentlichen Workshop, Bürger gaben ihre Wünsche ab. Nach einer Ausschreibung wurden fünf Künstler um einen Vorschlag gebeten.

Die OTV sichtete Mitte November die anonymisierten Vorschläge, einstimmig empfahl sie die Maritime Stele. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern der AG Kunst im öffentlichen Raum sowie Ibrahim Al Najjar und Peter Multhauf (für FDP/Bürgerliste/Kompetenz für Vorpommern), wählte am 21. November stattdessen die Statue einer Frau auf einem Sockel von Julia Kausch.

Das Modell der Maritimen Stele von Heinrich Zenichowski erstellte der Künstler für einen Wettbewerb. Quelle: Christopher Gottschalk

15 Gäste kommen zur Sitzung des Ortsrates

15 Gäste waren zur Sondersitzung der OTV am Donnerstag gekommen, darunter CDU-Politiker und Vorsitzender des Ortsrates Ostseeviertel, Jürgen Liedkte. „Ich bedauere, dass in der Öffentlichkeit das Bild entstanden ist, dass sich die Verwaltung über den Wunsch der OTV hinwegsetzt.“ Er erntete Applaus für einen Vorschlag mit Augenzwinkern – Al Najjar, Multhauf, Schreiber und Kulturamtschefin Anett Hauswald in einen Raum schließen, bis sie sich vertragen.

Der Frust mancher Einwohner ist groß. Wenn nicht Zenichowski, dann lieber gar kein Kunstwerk, sagte eine Einwohnerin. Die Bürgerschaft entscheidet am 16. Dezember. Geht es nach dem Wunsch der OTV, wird es der erste Punkt auf der Tagesordnung. Für das Kunstwerk stehen laut Verwaltung noch 26 500 Euro zur Verfügung.

Von Christopher Gottschalk