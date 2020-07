Greifswald

Da in diesem Jahr so vieles anders ist, müssen sich die Liebhaber des Fischerfestes damit begnügen, sich virtuell am Fischerfest zu erfreuen. Denn auch wenn die Veranstaltung abgesagt werden musste, möchte die Stadt dieses Highlight doch keineswegs in Vergessenheit geraten lassen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Jeanette von Busse freut sich, doch noch ein ganz klein wenig Fischerfest feiern zu können. „Wir haben Bildmaterial der Vergangenheit rausgesucht, das auf der Internetseite der Stadt, auf Facebook und Instagram gezeigt wird. So kann man sogar mit dem Bootsmann die Greif erkunden und mit einem Fischerboot rausfahren“, erklärt von Busse.

Auch den beliebten Überblick aus dem Riesenrad heraus, soll man so nochmal erleben können. Über das gesamte Wochenende verteilt werden die Bildergalerien und Videos der zurückliegenden Feste auf den verschiedenen Internet-Plattformen ausgegeben. „Wir hoffen allen Interessierten Lust zu bereiten, dann im nächsten Jahr das Fischerfest zu besuchen“, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin.

Kinder halten Erlebnisse vom Fest in Bildern fest

Die Idee, in dieser Form das Fischerfest doch noch zu feiern, kam aus der Pressestelle des Rathauses. „Es ist schade, das große Volksfest mit 50 000 Besuchern jährlich ausfallen zu lassen“, sagt Franziska Vopel. „Schon das Begrüßungsvideo zeigt, wie schön und maritim wir es in Greifswald haben. Und der Rückblick war auch durchaus interessant.“ So kamen Erinnerungen wieder ans Licht, dass einst auch Neptun auf einem Schiff einfuhr und eine Taufe durchführte.

Ihre Erinnerungen an vergangene bunte Stunden am Ryck sollten auch die jüngsten Greifswalder teilen. Die Kinder aus fünf Kitas und einem Hort sind in den vergangenen Wochen dem Aufruf gefolgt, ihre Erlebnisse vom Fischerfest in Bildern festzuhalten. Viele Mädchen und Jungen haben ihre kleinen Kunstwerke auch direkt bei Franziska Vopel abgegeben. „Ganz oft ist darauf das Riesenrad zu finden, das für die Kinder wohl das Größte ist. Aber auch ein Fischbrötchen, eine Eistüte oder die Greif sind dabei“, berichtet Franziska Vopel.

Über 100 Bilder sind zusammengekommen, die nun allen Einheimischen und Gästen die Wartezeit bis zum nächsten Jahr ein wenig angenehmer machen sollen. Nachdem die Wiecker Brücke zunächst mit festlicher Girlande geschmückt wurde, hatten Jeanette von Busse, Franziska Vopel, Steffen Winckler und Marcus Müller dann alle Hände voll zu tun, die Vorfreude weckenden Werke der jungen Künstler an der Brücke zu befestigen. „Wir hoffen, dass dann im nächsten Jahr alle kommen und wir die Besucherrekorde brechen“, wünscht sich die stellvertretende Bürgermeisterin.

Von Wenke Büssow-Krämer