Er steuert die Geschicke der Traditionssegler in die Zukunft. Ulrich Laukamm-Josten leitet den Museumshafenverein seit Anfang April und beerbt damit den langjährigen Vorsitzenden Volker Pesch. Wegen eines Burn-Outs war Pesch nach 14 Jahren zurückgetreten. „Ich merke nun richtig, was Volker alles für den Verein getan hat. Ganze Tage bin ich beschäftigt mit den Vorstandsaufgaben, beantworte Anfragen und E-Mails“, sagt Laukamm-Josten. An diesem Wochenende steht das Fischerfest an, wie immer mit der Gaffelrigg.

Nachwuchs für Museumshafen gesucht

Klar sei gewesen, dass es weitergehen musste, sagt der 69-Jährige, der seit 2013 dem Vorstand des Vereins angehörte. Doch das Alter der Schiffe und der Mitglieder werde dem Museumshafen zum Problem, wenn in den nächsten Jahren Schiffe den Hafen verlassen, so Laukamm-Josten. 1991 hatte sich der Verein gegründet. Laukamm-Josten kündigt bereits an, sein Amt maximal sechs Jahre halten zu wollen.

Ziel sei es, in dieser Zeit Liegeplätze eventuell auch an kleinere Boote zu vergeben. So sollen die Bootseigner sich im Museumshafen zugehörig fühlen. Laukamm-Jostens Hoffnung lautet, dass einige der derzeitig in Greifswald beheimateten Schiffe schließlich an diese jüngeren Eigner verkauft oder übergeben werden können. Ansonsten drohen mehr Abgänge. Zuletzt hätten die Besitzer die „Hoffnung“, einen 100 Jahre alten Segler, von Greifswald nach Ralswiek verlegt.

Ein Bild wie vor 100 Jahren

Ohne Geld geht auch im Museumshafen nichts: Reparatur und Instandhaltung historischer Schiffe können fünfstellige Summen im Jahr kosten, bei Neuaufbauten werden niedrige sechsstellige Beträge fällig. „Solche Größenordnungen sind die absolute Ausnahme“, stellt Laukamm-Josten fest. Ein Grund für wenig Nachwuchs.

Um den zu begeistern, sei die Gaffelrigg eine gute Gelegenheit, sagt Stefan Schwannecke. Er leitet die Ausfahrt der Gaffelrigg, der traditionellen Parade alter Segler auf dem Ryck. Sie ist jedes Jahr zum Fischerfest an der Wiecker Brücke. Anschließend segeln die Boote eine Regatta. „Der Blick auf die Schiffe und die Landschaft kann einem vorkommen wie vor 100 Jahren“, schwärmt Schwannecke.

„Jedes Schiff ist toll“

Dieses Jahr werden rund 35 Schiffe erwartet. Ein Lieblingsboot will Laukamm-Josten, Besitzer der Atlantik im Museumshafen, eine Gaffelketsch von 1934, partout nicht nennen. Mit unschuldiger Begeisterung sagt er: „Wirklich jedes Einzelne dieser Schiffe ist toll.“ Greifswald attestiert er eine ideale maritime Umgebung, verweist unter anderem auf die Museumswerft. Was der Verein noch bräuchte, wären Lagerschuppen direkt am Hafen und mehr Marketing.

Peter Andrasch moderiert die Gaffelrigg

Launige Kommentare und historische Anekdoten hören die Zuschauer der Gaffelrigg dieses Jahr von einem neuen Moderatorenduo: Peter Andrasch, Bootseigner im Museumshafen, wird die Schiffe vorstellen und damit den Platz des Ex-Vorsitzenden Volker Pesch einnehmen. Ihm zur Seite steht Fernsehschauspieler Lutz Riemann. Bekannt ist er aus der Serie Polizeiruf 110, die in den 20 Jahren vor der Wende in der DDR produziert wurde. „ Riemann unterhält die Leute in den Pausen, wenn gerade kein Schiff vorbeifährt“, sagt Laukamm-Josten.

Abends steigt im Heineschuppen die Regattaparty, moderiert von Sebastian Schwannecke. „Wir vergeben wir im letzten Jahr das ,arme Schwein' an das Boot, das während der Regatta die meisten Probleme hatte“, sagt er augenzwinkernd. Das Schwein ist tatsächlich ein grünes Sparschwein, in dem Geld landet, das unter den Regatta-Teilnehmern gesammelt wird. „Im letzten Jahr bekam die Hanne Marie die 137 Euro, weil sie eine Wasserpumpe verloren hatte“, sagt Schwannecke. Die Crew hätte das Geld dann jedoch lieber an die Aktion „Seebrücke“ gespendet, die sich für sichere Fluchtwege auf dem Mittelmeer einsetzt.

Das „arme Schwein“ sucht Spender: Der Erlös geht an einen Teilnehmer der Regatta zur Gaffelrigg. Quelle: Christopher Gottschalk

Gaffelrigg startet um 13 Uhr in Wieck

Die Gaffelrigg findet statt am Samstag um 13 Uhr an der Wiecker Brücke. Wer auf einem der Schiffe mitfahren will, kann sich beim Hafenmeister erkundigen unter 03834 512 444 oder auf die Angebote vor Ort achten. Wenige Plätze sind noch frei.

